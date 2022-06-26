Фото, видео ⟩ Киев сотрясли взрывы: частично разрушен многоэтажный дом, пострадала семья россиян

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что ракеты были нацелены на Шевченковский район. Из двух жилых домов эвакуировали людей. "Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Скорая помощь и спасатели на пути к месту происшествия. Более подробная информация будет позже", - сказал Кличко.

"Принимаются меры по тушению пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место происшествия привлечено 19 единиц пожарной техники и 67 сотрудников", - говорится в сообщении Службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Всего в Киеве рано утром в воскресенье взорвались четыре российские ракеты. Сообщалось о пожаре в девятиэтажном жилом доме, последние три этажа которого частично разрушены. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Под завалами оказались жители дома. На месте происшествия спасатели рассказали, что им удалось спасти из-под обломков 7-летнюю девочку, которую после госпитализировали. Также была спасена ее 36-летняя мать - россиянка Екатерина Волкова. Муж женщины и отец девочки погиб.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявил, что удар нанесли из акватории Каспийского моря.

"Медуза" пишет, что пострадало и здание детского сада, а издание Страна.UA отмечает, что рядом с местом ударов находится военный завод "Артем" - целью удара мог быть он.

ФОТО: Ukrainska Pravda