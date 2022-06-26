Польша хочет разместить на своей территории бригаду НАТО

Блащак заявил, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде "будет иметь особое значение, поскольку агрессия России против Украины коренным образом изменила глобальную систему безопасности".

По его словам, саммит НАТО в Варшаве в 2016 году привел к созданию в Польше и регионе батальонных боевых групп с участием сил союзников. Сейчас Польша поддерживает принятие такого решения в Мадриде.

"Мы ищем дополнительные войска и хотим повысить готовность союзных войск в случае угрозы. Подтверждаю, что мы пытаемся развернуть бригаду в Польше в рамках структур НАТО", - заявил Блащак. "Уже несколько лет мы размещаем американские войска на территории Польши, и их численность растет, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", - добавил он.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет с 28 по 30 июня.

В преддверии саммита Альянса его члены должны договориться о новой модели защиты восточного фланга, связанного с полномасштабным вторжением России в Украину.