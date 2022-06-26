Рига уменьшается: сколько жителей сейчас в столице Латвии?

В период с 2010 по 2017 год население города стабилизировалось, но в следующие пять лет до 2022 года сократилось на 32 600 человек, или 4,6%. Население страны в целом за этот период уменьшилось на 4,1%.

В Риге по-прежнему наблюдается естественная убыль населения. В 2020 году на 1000 жителей она составила шесть человек, что немного превышает средний показатель по стране - 5,9 человек.

Негативное сальдо миграции в Риге составляло 4,5, что значительно выше, чем в среднем по стране, где оно равняется 1,8.

В Риге проживает 380 700 человек трудоспособного возраста, что на 3 100 человек больше, чем в прошлом году. Доля этой группы в населении города увеличилась с 60,8% до 61,9%.

В столице проживает 94 500 детей и молодых людей, в течение года в этой группе стало на 1800 человек меньше.

Этнический состав населения города за последние годы существенно не изменился. На начало 2021 года самыми многочисленными национальными группами в Риге были латыши - 47,2% и русские - 36,0%.

В 2021 году количество работающих рижан составляло 300 900 человек, сократившись за год на 4 500 человек.

В прошлом году наибольшее сокращение числа работников в Риге произошло в сфере финансовых, страховых, научных и других услуг, операций с недвижимостью.

В 2021 году количество безработных в городе уменьшилось на 4300 человек. На конец года в городе насчитывалось 13,7 тыс. безработных, или 4,5% от всего экономически активного населения.

В связи с ростом экономики в прошлом году среднемесячная брутто-зарплата в столице достигла 1434 евро, увеличившись на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Как и в предыдущем году, заработная плата росла быстрее в частном секторе.