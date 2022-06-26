Уезжала в Латвию, чтобы быть вместе: украинский блогер Соня Стужук рассталась с возлюбленным из Риги

Утром, 25 июня, в ее Instagram-аккаунте появилось видео с кадрами, на которых она вместе со своих возлюбленным из Риги. Есть много фрагментов, на которых София Стужук плачет:

(Далее орфография и пунктуация автора сохранены)

"Второй раз в жизни разрешила себе полюбить. Так сильно. И, казалось, взаимно. Именно в эту минуту кажется, что больше никогда не смогу…. 8 месяцев, отношения на расстоянии. Киев, Рига, Киев, Рига, Киев, Львов, Буковель, Рига, Дубай, и снова Рига…. Я уезжала от войны, но в Латвию - чтобы быть вместе. За 8 месяцев - маленькая жизнь и очень много пережито.

Я не понимаю как можно расставаться со словами «я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь».

Вообще не понимаю, как можно расставаться, когда любишь, если любишь. Но у меня так не было никогда. Так больно…

Знаю, что кто-то посочувствует, кто-то позлорадствует, кому-то все равно, кто-то скажет, что это кончено и у людей сейчас и не такие проблемы. Я понимаю. Вот бы только от этого всего было не так больно…" - написала она.

Напомним, в октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных Covid-19. Его вдова София Стужук, тоже популярный блогер, нашла новую любовь - это мужчина из Риги. После начала военных действий РФ на территории Украины она переехала в Латвию.