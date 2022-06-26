Вс, 26.06.2022
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Илья Прусикин, музыкант

Видео ⟩ Байден призывает Запад оставаться единым

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье, 26 июня, президент США Джо Байден похвалил канцлера Германии Олафа Шольца за его руководство после начала войны России против Украины и призвал Запад сохранять единство.

"Мы должны оставаться вместе", - сказал Байден во время встречи перед саммитом G7 в немецких Альпах.

Президент России Владимир Путин надеялся, "что НАТО и G7 каким-то образом разделятся, - сказал Байден. - Но мы этого не сделали и не собираемся".

Байден высоко оценил лидерство Шольца в то время, когда Европа переживает потрясения, вызванные войной и последовавшим за ней глобальным экономическим кризисом.

Видео: Встреча Джо Байдена и Олафа Шольца на Саммите G7 (на английском языке)

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон "очень много инвестировал" в отношения с Германией с тех пор, как Байден вступил в должность.

Переговоры между Байденом и Шольцем стали "хорошей возможностью продемонстрировать глубокие и прочные связи между двумя странами. Что касается повестки дня, ожидайте, что Россия и Украина будут во главе списка, включая нашу постоянную тесную координацию на политическом и дипломатическим фронтах", - сказал чиновник.

Саммит G7, который продлится до 28 июня, начнется в замке Эльмава в Баварии, Германия. В G7 входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, США, Канада и Япония.

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