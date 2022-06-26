Политолог: пока не закончится война с Россией, Украина не сможет вступить в ЕС

Комментируя договоренность лидеров стран-членов ЕС о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове, Скудра оценивает, что для фактического вступления потребуется десятилетие или несколько десятилетий.

"Вспоминая долгий путь Латвии в ЕС, то переговоры идут в нескольких блоках, а именно по налоговой политике, по экологической политике. На мой взгляд, это темы на десятилетия переговоров между Украиной с одной стороны и ЕС с другой. Когда страна будет политически стабильна, когда война с Россией закончится более-менее успешно и когда можно будет начать восстановление экономики", - говорит политолог.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может вступать в те экономические союзы, которые считает желательными и необходимыми, и Россия не видит в этом проблемы, отмечает Скудра, добавляя, что Путин не упомянул конкретно Молдову и Украину.

"Я не думаю, что вторжение России в Украину ограничится прекращением огня. Я думаю, что Россия захочет получить от Украины письменное обязательство не вступать в НАТО и и не размещение вооружений на Украине, что уже происходит", - высказывается эксперт.

Он прогнозирует, что боевые действия, скорее всего, продлятся до конца года, но пока переговоры о статусе кандидата не начнутся. В будущем возможно начало двусторонних переговоров со страной-кандидатом по конкретным вопросам, таким как транспорт или сельское хозяйство в случае с Латвией, но сейчас важно оказать помощь Украине, чтобы не допустить поражения страны в войне с России, подчеркивает эксперт.

RUS TVNET уже писал, что 23 июня лидеры стран-членов ЕС согласились предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове, тем самым проявив солидарность с украинцами в их борьбе против российской агрессии.

Однако, прежде чем сделать следующий шаг в переговорах о вступлении, две страны-кандидаты столкнутся с рядом проблем, включая необходимость укрепления верховенства права и снижения коррупции.

Киев обратился с официальной просьбой о вступлении в ЕС всего через несколько дней после того, как Россия начала вторжение в Украину.

Сразу за Украиной последовали Молдавия и Грузия, территория которых также была частично оккупирована Россией.

Хотя лидеры ЕС согласились предложить Грузии "европейскую перспективу", они говорят, что Тбилиси все еще необходимо провести серьезные реформы, прежде чем она сможет стать страной-кандидатом.