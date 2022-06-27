Почему в России пишут доносы за антивоенную позицию

"Безопасный способ разместить агрессию"

Мария Потудина ФОТО: DW

Психолог Мария Потудина говорит, что через написание доноса удовлетворяется какая-либо потребность: "В России уже очень давно нет возможности прямо выражать свое недовольство, и донос является относительно безопасным способом разместить свою агрессию, даже если она не направлена конкретно против какого-то человека. Это также способ отличить себя от других и так защитить свою группу от другой точки зрения, навести порядок, взять что-то под контроль, наказать вот этих "плохих", которых государство считает "предателями".

По ее словам, доносы - это во многом про власть, про возможность распоряжаться судьбой другого человека. Потудина также говорит, что часто так люди пытаются компенсировать низкую самооценку и "пристроиться к звезде", к кому-то более авторитетному. Она приводит в пример сообщение блогера Гаспара Авакяна о том, что он написал донос на актера Максима Галкина за его антивоенные высказывания и что теперь заявление проверяет Следственный комитет РФ.

"Доносы могут писать ради материальной выгоды или из мелкой мести, из чувства самосохранения - в СССР был закон о наказании за недоносительство. И третья причина, самая сложная - когда человек это делает из каких-то идеологических соображений", - говорит Александра Архипова. По ее словам, сейчас в России распространены доносы идеологического содержания. Антрополог подчеркивает: "Речь идет о сообщении о политическом правонарушении, по поводу которого нет консенсуса в обществе, но за которое можно получить серьезное наказание".

С начала марта в России заведены более двух тысяч административных дел о "дискредитации" российской армии, среднее наказание по этой статье - штраф около 35 тысяч рублей, посчитали правозащитники из "ОВД-Инфо". В среднем, суды в РФ рассматривают по 40 таких дел каждый рабочий день, сообщает глава правозащитного проекта "Агора" Павел Чиков. В стране также ведется несколько десятков уголовных дел о "фейках" о войне, по этой статье пока не было приговоров, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Дела по обеим статьям часто открываются именно на основании доносов.

"Государство ставит перед соблазном написать донос"

Александра Архипова ФОТО: DW

Серьезным отличием нынешней ситуации с доносами от советской сотрудник общества "Мемориал", историк Сергей Бондаренко считает большую открытость и попытку осмыслить и интерпретировать явление в моменте: "В СССР это был гораздо более закрытый и более односторонний инструмент, сейчас это что-то более сложное, но не менее страшное, потому что это действительно работает и людей сажают за это". Часто доносы пишут люди, которым важно получить отклик на свое действие от государства, говорит историк. Они могут так что-то компенсировать, сводить счеты, использовать это как социальный лифт, считает он. Бондаренко подчеркивает: "Государство или угрозами, или посулами ставит людей перед необходимостью, возможностью или даже некоторым соблазном написать донос".