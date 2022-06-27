Как правильно сражаться: Харьков позволила отстоять территориальная оборона

Харьковский доброволец "Викинг" признает, что именно израильский опыт наиболее приемлем для Украины, которой теперь жить с врагом по ту сторону границы. Поэтому все крупные приграничные города, такие как Харьков, Сумы или Чернигов должны быть превращены в крепости со своей системой укреплений и постоянным дежурством военных, а не только пограничных служб. Кроме того, Украине стоит запустить процесс переговоров с Израилем о покупке у него системы противоракетной обороны "Железный купол". Чтобы люди впредь спали спокойно.

Тяжело в бою без науки

Киевлянин Владимир Товкис – бывший боец Нацгвардии. В 2019 году он получил тяжелое ранение в голову во время боев на Донбассе и долго лечился. После 24 февраля Товкис поехал к отцу в центральную Украину. Когда стало понятно, что опасность вторжения существует не только на внешних границах, местные муниципалитеты начали создавать отряды территориальной обороны. Но воевать эти люди толком не умеют, и знания бывшего разведчика Нацгвардии пригодились Владимиру как нельзя лучше. Он организовал ускоренные курсы боевой подготовки. Большинству его учеников пошел уже пятый десяток, и они в лучшем случае держали в руках охотничьи ружья. Процентов на 90 эти люди трудятся в фермерских хозяйствах, так что не понаслышке знают, что такое родная земля.

"Я созвонился со своим бывшим командиром, и он скинул мне методички, – рассказывает Товкис. – Из них я выбрал только самое необходимое. Проходить полный курс нет смысла и времени. Кроме того, я консультировался со своими бывшими сослуживцами, которые сейчас в строю, чтобы они помогли с практической отработкой некоторых нюансов". Так боец начал обучать добровольцев минной безопасности, инженерно-окопным премудростям, тактике боя и первой помощи.

"Аудитория была заинтересована в моих знаниях. Мне задавали много вопросов, уточнений. Часто приходилось звонить бывшим командирам и проговаривать вопросы по громкой связи", – гордится нацгвардеец. Уже около 80 слушателей его курса сейчас мобилизованы и воюют на передовой. Rus.PM

Русскоязычные украинцы

Игорь Терехов. ФОТО: личный архив

После российского вторжения мэр Харькова Игорь Терехов, наконец, обратил внимание на территориальную оборону своего города. До 24 февраля отношения чиновника с добровольцами были формальными. Еще год назад он был в рядах ярых борцов за русский язык как региональный. Видимо, опыт Мариуполя заставил чиновника скорректировать свои взгляды. В одном из недавних интервью Терехов заявил, что Путин недооценил русскоязычных харьковчан.

"В обиходе мы используем русский язык, но от этого мы не перестали быть украинцами. Было фатальной ошибкой предполагать, что мы симпатизируем Российской Федерации. Харьков сегодняшний и Харьков до 2014 года – это большая разница. Если до войны многие жители города Харькова действительно симпатизировали России, то после 2014 года прошла целая вечность. Мы убедились во всех прелестях русского мира в Донецке и Луганске.

В результате "спасения русскоязычных Харькова" от "гнета киевской хунты" многие жители Восточной Украины перешли на украинский как на язык общения. Еще год назад это было немыслимо, а сейчас в публичных интервью украинские слова стали подбирать даже мэры Мариуполя и Харькова. Путин осуществил то, чего не добились даже лидеры СССР". Rus.PM