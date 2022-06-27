Как правильно сражаться: Харьков позволила отстоять территориальная оборона

Харьков ощетинился и встал на пути русского марша со стороны Белгорода. Вот уже более трех месяцев харьковчане успешно отбивают атаки захватчиков и даже возвращают под украинский контроль оккупированные села и небольшие городки Харьковской области. Путин возлагал на Харьков большие надежды. Это должно было выглядеть триумфально – цветы от благодарных харьковчан, летящие на броню российских танков во время парада 9 мая. Но все планы Путина по "спасению русскоязычных" разбились о жесточайшее сопротивление этих русскоязычных. Харьковчане жгли колоны российской техники на подступах к родному городу не менее яростно, чем киевляне, пишет Rus.Postimees.
Активное участие в обороне Харькова приняли не только регулярные войска украинской армии. Избежать молниеносной оккупации города в первые дни помогло самое что ни на есть народное ополчение, о котором твердят пропагандисты Кремля и непризнанных квазиреспублик ДНР-ЛНР. Харьков сумела отстоять именно территориальная оборона.
В рядах ополчения
Известно, что городской бой – самый тяжелый и выматывающий. Еще 23 февраля обычные харьковчане занимались делами, общались с близкими, пили латте в местных кафе и строили планы на отпуск. Но уже сутки спустя многие из них мерили бронежилеты и выискивали в интернете инструкции для обращения с джавелинами. Военкоматы не справлялись с наплывом желающих встать на защиту родины с оружием в руках. Кого-то не брали в ЗСУ по состоянию здоровья или по возрасту. Но ряды территориальной обороны все равно росли в геометрической прогрессии.
Вот один из таких горожан. В прошлой жизни (так в Украине сейчас предсказуемо называют период до 24 февраля) частный предприниматель, а ныне – боец с позывным "Викинг". Он воюет в составе подразделения с примечательным названием "Кракен" (древнеисландское название морского чудовища – прим. ред.), которое набиралось для территориальной обороны, но сейчас выполняет боевые задания под командованием Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
До полномасштабного вторжения кракенцы восемь лет собирались за городом, отрабатывали тактику боя, обучались военной медицине и прочим премудростям воинской службы. За это время подразделение выросло довольно внушительно. В первые часы вторжения "Кракен" собрал под ружье около 800 человек, практически батальон. Основной костяк подразделения составляют футбольные фанаты местных клубов, но все равно это довольно разношерстная компания – как по возрасту ее участников, так и по социальному статусу. Один из командиров "Кракена" Константин Немичев учился на архитектора, но уже восьмой год так или иначе связан с войной. В строю с футбольными фанатами много предпринимателей, один из которых имеет крупный по харьковским меркам строительный бизнес.
Первые бои харьковская тероборона приняла на окружной трассе, всего в нескольких километрах от жилых кварталов. "Тогда мы просто сидели под плотным танковым обстрелом и бегали от одной ямы к другой, пытаясь как-то спастись. Но потом мы поняли, что у нас есть дроны, и их нужно использовать. Так мы стали корректировать огонь танкистов ВСУ, которые подтянулись в тот момент, и это было довольно успешно. В один из таких дней мы разгромили колону техники в количестве двух десятков единиц", – рассказывает "Викинг". Со временем бойцы теробороны получили противотанковое вооружение, и бои пошли намного эффективнее.
Вынужденный хаос
Одна из главных проблем территориальной обороны – слабая организованность подразделений. Страна напоминает сейчас огромное Гуляйполе (центр анархистского повстанческого движения в Украине 1918–21 годов, объединяющей фигурой которого был Нестор Махно – прим. ред.). Каждый добровольческий отряд контролирует свою зону ответственности и не интегрирован в общую систему ТРО. Появилось огромное количество полевых командиров и блокпостов, на каждом из которых – свои правила пропуска. Доступ к оружию получили, к сожалению, и криминальные элементы. Это создало дополнительную напряженность в обществе. Окончательно скатиться в махновщину помешала высокая мотивация подавляющего большинства украинцев защищать родину. "Эти подразделения внесли весомую лепту в оборону Киевской и Черниговской областей. Они часто выполняли функцию разведки и диверсионной работы", – сообщает Postimees собеседник из Министерства обороны Украины, пожелавший остаться неназваным.
И украинские, и западные военные эксперты убеждены, что территориальную оборону можно использовать эффективно, но ее организацией следовало заниматься до войны. Так считает и Виктор Верцнер, майор армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в прошлом инструктор Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Не изобретать велосипед
Опыт майора Верцнера делает его настоящим экспертом. «В Израиле нет территориальной обороны, но есть определенные подразделения быстрого реагирования, которые действуют на приграничных территориях. Аналогичным образом территориальную оборону можно было задействовать и в Украине. Но этим надо было заниматься до, а не после вторжения, – говорит Верцнер. – Нет необходимости ничего изобретать, если все и так хорошо работает в других странах мира. Украине нужна триада обороны – профессиональная армия, резервисты и отряды быстрого реагирования в приграничных зонах».
Харьковский доброволец "Викинг" признает, что именно израильский опыт наиболее приемлем для Украины, которой теперь жить с врагом по ту сторону границы. Поэтому все крупные приграничные города, такие как Харьков, Сумы или Чернигов должны быть превращены в крепости со своей системой укреплений и постоянным дежурством военных, а не только пограничных служб. Кроме того, Украине стоит запустить процесс переговоров с Израилем о покупке у него системы противоракетной обороны "Железный купол". Чтобы люди впредь спали спокойно.
Тяжело в бою без науки
Киевлянин Владимир Товкис – бывший боец Нацгвардии. В 2019 году он получил тяжелое ранение в голову во время боев на Донбассе и долго лечился. После 24 февраля Товкис поехал к отцу в центральную Украину. Когда стало понятно, что опасность вторжения существует не только на внешних границах, местные муниципалитеты начали создавать отряды территориальной обороны. Но воевать эти люди толком не умеют, и знания бывшего разведчика Нацгвардии пригодились Владимиру как нельзя лучше. Он организовал ускоренные курсы боевой подготовки. Большинству его учеников пошел уже пятый десяток, и они в лучшем случае держали в руках охотничьи ружья. Процентов на 90 эти люди трудятся в фермерских хозяйствах, так что не понаслышке знают, что такое родная земля.
"Я созвонился со своим бывшим командиром, и он скинул мне методички, – рассказывает Товкис. – Из них я выбрал только самое необходимое. Проходить полный курс нет смысла и времени. Кроме того, я консультировался со своими бывшими сослуживцами, которые сейчас в строю, чтобы они помогли с практической отработкой некоторых нюансов". Так боец начал обучать добровольцев минной безопасности, инженерно-окопным премудростям, тактике боя и первой помощи.
"Аудитория была заинтересована в моих знаниях. Мне задавали много вопросов, уточнений. Часто приходилось звонить бывшим командирам и проговаривать вопросы по громкой связи", – гордится нацгвардеец. Уже около 80 слушателей его курса сейчас мобилизованы и воюют на передовой. Rus.PM
Русскоязычные украинцы
После российского вторжения мэр Харькова Игорь Терехов, наконец, обратил внимание на территориальную оборону своего города. До 24 февраля отношения чиновника с добровольцами были формальными. Еще год назад он был в рядах ярых борцов за русский язык как региональный. Видимо, опыт Мариуполя заставил чиновника скорректировать свои взгляды. В одном из недавних интервью Терехов заявил, что Путин недооценил русскоязычных харьковчан.
"В обиходе мы используем русский язык, но от этого мы не перестали быть украинцами. Было фатальной ошибкой предполагать, что мы симпатизируем Российской Федерации. Харьков сегодняшний и Харьков до 2014 года – это большая разница. Если до войны многие жители города Харькова действительно симпатизировали России, то после 2014 года прошла целая вечность. Мы убедились во всех прелестях русского мира в Донецке и Луганске.
В результате "спасения русскоязычных Харькова" от "гнета киевской хунты" многие жители Восточной Украины перешли на украинский как на язык общения. Еще год назад это было немыслимо, а сейчас в публичных интервью украинские слова стали подбирать даже мэры Мариуполя и Харькова. Путин осуществил то, чего не добились даже лидеры СССР". Rus.PM
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