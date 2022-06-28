В Техасе нашли фуру с телами 46 мигрантов

Migrants seeking asylum should always be treated as a humanitarian crisis, but this evening we're facing a horrific human tragedy.



More than 40 hopeful lives were lost. I urge you to think compassionately, pray for the deceased, the ailing, and their families at this moment. — Mayor Ron Nirenberg (@Ron_Nirenberg) June 28, 2022

По мнению властей, скорее всего это были нелегальные мигранты. Представитель пожарной охраны сообщил, что 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу. Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.

Причина гибели людей пока не выяснена. В последние дни в Сан-Антонио, расположенном недалеко от границы с Мексикой, установилась очень жаркая погода. При этом в трейлере не было ни воды, ни системы кондиционирования воздуха.

Многие нелегальные мигранты прибывают в Соединенные Штаты, скрываясь в автомашинах, что является обычным, но опасным методом незаконной миграции.