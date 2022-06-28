В Техасе нашли фуру с телами 46 мигрантов
Как минимум 46 человек, были найдены мертвыми в брошенном грузовике на окраине Сан-Антонио, штат Техас, об этом сообщил мэр города.
Как минимум 46 человек, были найдены мертвыми в брошенном грузовике на окраине Сан-Антонио, штат Техас, об этом сообщил мэр города.
Migrants seeking asylum should always be treated as a humanitarian crisis, but this evening we're facing a horrific human tragedy.— Mayor Ron Nirenberg (@Ron_Nirenberg) June 28, 2022
More than 40 hopeful lives were lost. I urge you to think compassionately, pray for the deceased, the ailing, and their families at this moment.
По мнению властей, скорее всего это были нелегальные мигранты. Представитель пожарной охраны сообщил, что 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу. Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.
Причина гибели людей пока не выяснена. В последние дни в Сан-Антонио, расположенном недалеко от границы с Мексикой, установилась очень жаркая погода. При этом в трейлере не было ни воды, ни системы кондиционирования воздуха.
Многие нелегальные мигранты прибывают в Соединенные Штаты, скрываясь в автомашинах, что является обычным, но опасным методом незаконной миграции.
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