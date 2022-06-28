Вт, 28.06.2022
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В Техасе нашли фуру с телами 46 мигрантов

Фура с мигрантами. ФОТО: Jordan Vonderhaar/AFP

Как минимум 46 человек, были найдены мертвыми в брошенном грузовике на окраине Сан-Антонио, штат Техас, об этом сообщил мэр города.

По мнению властей, скорее всего это были нелегальные мигранты. Представитель пожарной охраны сообщил, что 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу. Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.

Причина гибели людей пока не выяснена. В последние дни в Сан-Антонио, расположенном недалеко от границы с Мексикой, установилась очень жаркая погода. При этом в трейлере не было ни воды, ни системы кондиционирования воздуха.

Многие нелегальные мигранты прибывают в Соединенные Штаты, скрываясь в автомашинах, что является обычным, но опасным методом незаконной миграции.

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