Фото ⟩ Тодоренко и Топалов родили дочь?

Эту информацию, как пишет StarHit, журналистам подтвердили в окружении пары. Издание писало, что у знаменитостей родилась дочь. Позднее издание Peopletalk обратило внимание, что представитель певицы опроверг эту информацию в сторис Instagram.

32-летняя Тодоренко и 36-летний Топалов воспитывают трехлетнего сына Майкла. О новой беременности супруги не сообщали до последнего, поделившись радостным событием только на последних месяцах, когда ведущая появилась на съемках нового выпуска музыкального шоу в платье, не скрывающем ее округлившихся форм.

Незадолго до родов семья отправилась на Бали, который Регина считает своим "местом силы". "Мы все в ожидании нового человека. Очень хотим встретиться, - писала ведущая в своих социальных сетях. - Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это Бали, где я чувствую себя умиротворенной и целостной. Самая важная задача сейчас - сберечь и вырастить жизнь внутри меня".

Вдали от Москвы Тодоренко наслаждалась солнечной погодой и океаном, делилась фото и рассказывала о подготовке к важному событию. "Каждый день я стараюсь начинать с благодарностей, медитации, йоги, плавания.

Наверно, для кого-то я могу показаться сумасшедшей, но когда я увидела ванную в номере, сразу захотелось там родить.

Возможно, это гормональный всплеск, а может, я просто начала слышать свое тело".

Также Регина Тодоренко стала объектом неуважительных высказываний украинского музыканта Макса Барских. Причина - ее молчание по поводу войны в ее родной стране. Певец оказался не единственным, но высказался куда мягче многих соотечественников.

"Каждый делает свой выбор. За это нельзя осуждать, зато можно увидеть, какой человек на самом деле. Происходящее открыло все карты и показало, кто есть кто. Что касается Регины Тодоренко, то ее можно понять - у нее муж из России, здесь построены жизнь и карьера. Но лично я скажу, что мне все равно на деньги, на будущее... Регина и так находится в списке позорных звезд Украины. Лично для меня она - большое разочарование. Могу пожелать ей только успехов и удачи", - признался Барских в интервью на YouTube.