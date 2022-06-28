С 1 июля Рига, возможно, прекратит прием новых украинских беженцев

Стакис подчеркнул, что из-за бездействия ответственных министерств размещение беженцев и работа Центра поддержки гражданского населения Украины в бывшем здании Рижского технического университета возле Ратуши в настоящее время находятся под угрозой.

Мэр Риги пояснил, что с 1 июля значительно уменьшится государственная поддержка размещения беженцев.

Государственная поддержка составит 3,5 евро в день, что в условиях Риги недостаточно. Следовательно, беженцы не смогут разместиться в туристическом жилье за ​​такую ​​плату.

В настоящее время в столице 1800 беженцев из Украины проживают в туристических объектах.

Мэр поручил ответственным лицам связаться с местами размещения туристов и сообщить, что муниципалитет оплатит недостающие средства, а также призвать не расторгать договоры на размещение беженцев.

В результате муниципалитет ежемесячно будет тратить 450 000 евро на размещение беженцев. Средства будут взяты из резервного фонда и их хватит примерно на два месяца.

Мэр Риги также подчеркнул, что в настоящее время в Ригу прибыли 16 600 беженцев, что на 3 000 человек больше, чем указано в государственном плане размещения беженцев. Поэтому Рига больше не будет принимать новых беженцев, если не будет найдено финансирование на их содержание.

Как сообщалось, в начале июня правительство согласовало продление поддержки, оказываемой прибывающим в Латвию украинским беженцам.

Поправки в Закон о поддержке гражданских лиц предусматривают установление той же первичной поддержки - размещения всех беженцев из Украины - на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Во-вторых, поправки в закон будут предусматривать, что физические и юридические лица также смогут получать компенсацию за проживание беженцев на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Поправки предусматривают, что первичная поддержка - проживание и питание - как механизм поддержки прекращается в срок. Также оговорено, что проживание для всех граждан Украины предоставляется на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. В свою очередь питание граждан Украины, обратившихся за ним с 25 мая, предоставляется на срок до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Поправка предусматривает, что физическое или юридическое лицо, которое бесплатно размещает одного или нескольких граждан Украины в собственном доме, может получить компенсацию за проживание каждого беженца на срок до 120 дней, но не дольше 31 декабря 2022 года.

По имеющимся данным, с начала войны в России в Латвии зарегистрировано около 32 000 мирных жителей Украины, а почти 26 000 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство, говорится в информации, собранной МВД.