Волну негодования среди определенной части общества вызвало предложение переименовать часть рижских улиц, а именно тех, что названы в честь деятелей российской культуры. Но я решил разобраться - есть ли в этом предложении здравое зерно и почему некоторые деятели латвийской культуры до сих пор не получили "своих" улиц?

Если коротко, для тех, кто не в курсе.

Центр госязыка порекомендовал переименовать восемь рижских улиц. Речь идет об улицах Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Старая Русас, Лермонтова, Сергея Эйзенштейна, Андрея Сахарова и Академика Мстислава Келдыша.

Рекомендация стала ответом на поданное заявление, а о причине заявления догадаться несложно. Экс-государственный секретарь Министерства образования Кристине Яриновска пишет прямо - дерусификация.

Valsts valodas centrs šodien atzinis par atbilstošiem priekšlikumus Lomonosova, Puškina, Turgeņeva, Rusas, Ļermontova, Eizenšteina, Saharova, Keldiša ielas aizstāt ar Zentas Mauriņas, Mīlenbaha, Purvīša, Ulža Bērziņa, Plūdoņa, Brigaderes, Skalbes, Kaudzīšu ielām. Derusifikācija. https://t.co/HroONc7ys5 pic.twitter.com/f09SkRXNDf — Kristīne Jarinovska (@jarinovska) June 22, 2022

Но если посмотреть беспристрастно (понимаю, сложно, но давайте попробуем), то как минимум к половине этих названий есть вопросики - а с чего вообще в Риге была улица Пушкина? У нас же нет улицы Шекспира или Гёте, верно?

Разумеется, у Келдыша и Эйзенштейна связей с Латвией больше. Как минимум по месту рождения. Но они уже обвиняются в работе на советскую власть. В общем, давайте разбираться, почему улицы названы так, как они названы, и есть ли логика в том, чтобы в Риге были улицы в честь деятелей культуры другой страны?

Улица Старая Русас

Начнем с единственной улицы в списке, которая названа не в честь человека. Старая Русса (да, улица с одной "с", а город - с двумя) - это городок в России. В 1950 году улица была так названа в честь 201-й Латвийской стрелковой дивизии, которая особо тяжкие бои приняла именно возле этого города.

Как можно догадаться, хоть дивизия и называлась латвийской, сражалась она на стороне Красной армии, то есть в той или иной мере способствовала последующей советской оккупации. Поэтому предложение о переименовании звучит вполне себе логично.

Улица Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин, солнце русской поэзии. Но его лучи редко касались нашей страны. Латвия упоминалась в его исторических работах (на том же основании, что и другие части Российской империи). Есть и пара строчек в "Послании Дельвигу":

Покойником в церковной книге

Уж был давно записан он,

И с предками своими в Риге

Вкушал непробудимый сон.

Но, конечно же, основная связь Пушкина с Латвией - это Анна Керн. Она стала музой многих его известных произведений - в первую очередь, разумеется, "Я помню чудное мгновенье...". Но роману не суждено было стать реальностью, Анна вышла замуж за Ермолая Керна - генерала российских войск - и через какое-то время переехала в Ригу, где провела около двух лет.

Предполагаемый портрет Анны Керн ФОТО: Википедия

Вот такая связь. В Риге два года жила возлюбленная великого поэта, давайте в честь него назовем улицу.

Тем удивительнее для меня, например, что так улица была названа не в советское время, а еще в 1923 году. Но, видимо, тогда латвийцы были более великодушны к культуре своего восточного соседа.

Улица Лермонтова

Эта улица получила свое название еще в 1901 году, но не меняла его ни разу - ни во время Первой Республики, ни во время немецкой оккупации.

Вот только связи между Михаилом Лермонтовым - также великим российским поэтом - и Латвией нет даже такой тонкой и неустойчивой, как у Пушкина. То есть вообще никакой - Лермонтов не писал про Латвию, его близкие друзья или родственники не были связаны с нашей страной, его любовницы не уезжали жить в Ригу.

Так что если в 1901 году, когда Латвия была частью России, можно было понять, что улица Лермонтова делает в Риге, то сейчас, в 2022 году, это кажется немного странным.

Улица Тургенева

Улица, названная в честь писателя Ивана Тургенева ("Муму", "Записки охотника", "Отцы и дети"), была образована еще в 1885 году (всего через два года после смерти писателя) и с тех пор не меняла названия.

И вот у Тургенева какая-никакая связь с Латвией есть. Во-первых, в Риге хранится письмо, которое Иван Тургенев отправил своему брату.

Единственное письмо Ивана Тургенева, хранящееся в Риге ФОТО: Freecity

Во-вторых, есть косвенные признаки того, что писатель бывал в латвийской столице: как в детстве ("Из Петербурга мы поехали в чужие края. До границы проехали мы города Нарва, Дерпт, Рига, Митава. Границу мы переехали в Мемеле…" - из записок матери Тургенева), так и весной 1870 года.

Ну и, в-третьих, в 1893 году в Даугавпилсе (тогда - Двинске) на два дня задержали поезд, которым везли тело Тургенева для того, чтобы перезахоронить в Санкт-Петербурге.

Однако в творчестве или другой деятельности Тургенева никакого специального отношения к Латвии не замечено.

Улица Ломоносова

А вот улица Ломоносова получила свое название только в 1950 году. Впрочем, и во время первой независимости, с 1923 года, улица была названа в честь российского историка Юрия Самарина.

Единственная связь Ломоносова и Латвии, которую я смог обнаружить - российский ученый какое-то время плотно изучал балтийский янтарь и лифляндский речной жемчуг. В частности, именно Ломоносов высказал гипотезу о том, что янтарь - это не минерал, а застывшая смола.

Улица Андрея Сахарова

Эта улица одна из самых молодых в списке, она была основана в 1978 году и тогда была названа в честь Феликса Дзержинского - отца советских спецслужб. В 1991 году улица получила имя Андрея Сахарова - ученого и диссидента.

И хотя прямой связи между Сахаровым и Латвией я не обнаружил, сложно отрицать, что деятельность ученого была очень важной в перестройке, которая привела и к независимости Латвии. И Сахаров для многих во всем мире стал символом диссидентского движения в СССР.

Улица Сергея Эйзенштейна

Вот мы и подобрались к самым неоднозначным именам списка. Эта улица тоже 1978 года основания, но в отличие от предыдущей своего имени не меняла.

Сергей Эйзенштейн - великий режиссер. С этим спорить невозможно. Фильм "Броненосец "Потёмкин" до сих пор признается одним из лучших в истории кинематографа.

Также невозможно и отрицать связь Эйзенштейна с Ригой. Именно здесь он родился, здесь окончил школу, но вот во время революции он находился в Петрограде и остался в Советской России. В отличие, например, от своего отца, великого архитектора Михаила Эйзенштейна, который хоть и не родился в Риге, но построил здесь десятки красивейших домов, а во время революции уехал в Берлин, где и умер в 1920 году.

Так зачем переименовывать? Основная претензия - творчество Эйзенштейна было направлено на службу Советской России. В его картинах (в том же "Броненосце", например) советский режим был всегда чем-то хорошим и правильным. И хотя нельзя сказать, что режиссеру хорошо жилось в сталинские времена - он до конца своей жизни оставался именно советским деятелем культуры.

Улица академика Мстислава Келдыша

Еще одна улица, основанная в 1978 году. Причем именно потому, что родилась идея назвать какую-то улицу в честь Келдыша.

Математик и механик Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году, но уже в возрасте четырех лет с семьей переехал в Москву, и с тех пор Латвию он разве только посещал в уже послевоенное время.

А в честь кого называть?

В общем, как видим, кроме Сергея Эйзенштейна, у остальных исторических личностей связи с Ригой крайне минимальны, если вообще есть.

И, не поймите меня неправильно, я не считаю, что называть улицы, проспекты и аллеи можно лишь только в честь людей, напрямую связанных с местом нахождения этих топонимов. В честь того же Сахарова называются улицы, площади и мосты в таких городах, как Вашингтон, Лион, Гаага и Роттердам.

Но этот новостной повод дал нам возможность увидеть, что, оказывается, существует огромное количество латвийских деятелей культуры, которые почему-то не были отмечены в улицах Риги.

Вильгельм Пурвитис - возможно, самый известный художник Латвии; Анна Бригадере - создательница "Спридитиса"; Карлис Мюленбах - один из основоположников латышского языка. И так далее...

Вильгельм Пурвитис ФОТО: LNMM

Как так вышло, что в Риге нет улиц их имени, зато есть улицы Ломоносова и Лермонтова?

А ведь списки можно продолжить, причем как с точки зрения "почему в Риге в их честь называют улицы", так и с точки зрения "почему в Риге в их честь до сих пор не назвали улицы".

Зачем нам улица Гоголя, если нет улицы Михаила Эйзенштейна?

Зачем нам улица Дудаева, если нет улицы Арвида Блументаля?

Зачем нам улица Скую, если нет улицы Андрея Скуи?

Да про что уж там говорить, если улица Вильгельма Оствальда - единственного нобелевского лауреата из Латвии - появилась в Риге только в 2017 году.

Как так вышло, что огромное количество невероятно важных для Латвии деятелей культуры и исторических личностей остались и остаются незамеченными?

И главный вопрос: почему мы это заметили только после того, как Путин напал на Украину и во всем мире стало пересматриваться отношение к российской культуре?

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Конечно, названия улиц - это достаточно условный способ оценки важности исторических персонажей.

Но эта ситуация родила во мне два вопроса, которые я не хочу задавать никому конкретно, а просто выпущу в космос.

Вопрос первый.

Почему такое большое число людей, в том числе и рожденных в Латвии, в том числе и любящих латвийскую культуру, в том числе и протестующих против действий России в Украине, считают идею о переименовании улицы Пушкина в улицу Карлиса Мюленбаха чуть ли не личным оскорблением?

Вопрос второй.

Что именно делается для развития и популяризации латвийской культуры? Художественный музей и школьная программа - это, конечно, классно, но явно недостаточно. Если уж правительство Латвии так борется за то, чтобы молодое поколение росло в едином культурном поле, то где конкретные решения и действия?

Но это, конечно, все риторические вопросы. А по факту - Латвии понадобилось более 30 лет независимости и война, чтобы заметить нехватку в столице улиц, названных в честь великих латвийцев.