Сб, 2.07.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

5 знаков Зодиака, которые могут разбогатеть в июле 2022 года

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Syda Productions

Астрологи DailyHoro провели анализ того, кому положение планет и звезд в июле может помочь разбогатеть. Однако помните: чтобы повысить доходы - недостаточно лишь советов астрологов, все - в ваших руках!

Лев и Овен

Астрологи объединили эти огненные знаки в одну группу из-за того, что в конце июня начал свое ретроградное движение Нептун, который может провоцировать финансовые и рабочие трудности, однако Овнов и Львов они не затронут. 

Говорить о том, что негативного влияния этой планеты не будет вовсе - нельзя, однако именно Лев и Овен смогут преодолеть все неурядицы и выйти победителями этого месяца. 

Рыбы, Телец и Весы

Всем представителям этих трех знаков Зодиака Венера сможет дать много позитивной энергии, которую они смогут направить на то, что важно для них, в том числе - финансовые вопросы. 

Например, для Рыб этот месяц станет прекрасным для разработки и внедрения новых идей, а также для деловых поездок, которые принесут свои плоды.

Тельцы же смогут сделать выгодные покупки, а также полезно вкладывать средства в ценные бумаги.

Весы, в свою очередь, смогут справиться с ранее встреченными финансовыми неурядицами.

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