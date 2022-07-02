5 знаков Зодиака, которые могут разбогатеть в июле 2022 года

Лев и Овен

Астрологи объединили эти огненные знаки в одну группу из-за того, что в конце июня начал свое ретроградное движение Нептун, который может провоцировать финансовые и рабочие трудности, однако Овнов и Львов они не затронут.

Говорить о том, что негативного влияния этой планеты не будет вовсе - нельзя, однако именно Лев и Овен смогут преодолеть все неурядицы и выйти победителями этого месяца.

Рыбы, Телец и Весы

Всем представителям этих трех знаков Зодиака Венера сможет дать много позитивной энергии, которую они смогут направить на то, что важно для них, в том числе - финансовые вопросы.

Например, для Рыб этот месяц станет прекрасным для разработки и внедрения новых идей, а также для деловых поездок, которые принесут свои плоды.

Тельцы же смогут сделать выгодные покупки, а также полезно вкладывать средства в ценные бумаги.

Весы, в свою очередь, смогут справиться с ранее встреченными финансовыми неурядицами.