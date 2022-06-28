В МИД РФ рекомендовали россиянам не ездить в Эстонию

"Налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь общеесовскими санкциями, объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и т.д. В свою очередь, вывозить в Россию наряду с так называемыми "стратегическими товарами" (тепловизоры, дроны) запрещено сумки, обувь, электронику и др., стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты. Наказание за "контрабанду" предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок - до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.