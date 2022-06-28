Медведев пригрозил экономически "перекрыть кислород" странам Балтии

"Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими. Пока не буду уточнять, какие именно.

Возможностей много, значительная их часть носит экономический характер и способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия",

- приводит 28 июня газета слова Медведева.

При этом он не исключает вероятность ассиметричного ответа, что, впрочем, считает "плохим выбором": "Есть и возможность применения асимметричных мер, что, безусловно, вызовет критическое нагнетание конфликта. Такая эскалация - плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам - просто нищенский. Спросите жителей Вильнюса или Каунаса, что они думают".

Напомним, через несколько дней после объявленного Литвой запрета Калининградскую область посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с якобы плановым визитом. Он заявил, что в ближайшее время Россия примет ответные меры, последствия которых "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы".

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область.

Он написал об этом в своем Facebook в субботу, 25 июня: "Обсуждал эту тему в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах", как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи".

18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня - и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40% до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Власти России обвинили Литву в транспортной "блокаде" и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.