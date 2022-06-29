Когда покос травы несет смерть - в Салдусском крае трактор скосил детенышей животных

Останки животного после покоса травы ФОТО: Пресс-фото

"Смерть животных во время покоса неизбежна"

Руководитель крестьянского хозяйства Марек Бушинскис не захотел назвать хозяйство, однако согласился прокомментировать произошедшее. Он указывает, что нет разницы, как косить. Трактор сначала косил траву, объезжая вокруг поля, и продолжил косить с одной стороны поля. Кроме того, руководитель хозяйства отмечает, что гибель животных во время покоса поля неизбежна: "Бывает".

"Большие животные - те убегают, а маленькие, те, кто только родился, они не убегают до последнего. Нет разницы, с какой стороны косить - изнутри или снаружи. Мы скосили вокруг поля и после этого косили с одной стороны, чтобы у животных была возможность двигаться в лес или парк. Если говорить о скорости трактора, то человек, который вообще ничего не понимает и впервые видит трактор, ему всегда кажется, что он едет слишком быстро. Это такое дело. Они городские люди, откуда они могут знать, быстро это или медленно? Мы уже медленно косили, но людям это кажется быстро. Это палка о двух концах. Мы косим не первый год, мы знаем, что делаем. То, что животные погибают, неизбежный процесс. Бывает", - высказался по поводу ситуации Бушинскис.

Полиция нарушений не усматривает

TVNET связался с муниципальной полицией Салдуса, которая указала, что это не единственный случай, когда во время проведения сельскохозяйственных работ погибают детеныши животных. "У них [детенышей животных] есть тенденция прятаться, чтобы шум или угроза прошли мимо, и когда коса подъезжает, уже, к сожалению, слишком поздно, животное уже избежать ее не может".

Заместитель начальника муниципальной полиции Салдуса Роланд Маргелис нарушений в действиях крестьянского хозяйства не видит, так как, "осуществляя работы по покосу, тракторист не пытался осознанно уничтожить животных". Маргелис отмечает, что у полиции нет данных о превышении трактористом скорости движения. Муниципальная полиция информацию о произошедшем передала Управлению по защите природы (DAP) для дальнейшего рассмотрения.

"В нашем распоряжении нет данных, что была превышена скорость. Да, возможно, какое-то животное погибло. После обращения госпожи к нам мы связались с приютом для животных, представитель которого приехал и пришел к выводу, что животных нет. Прошло несколько дней. Для других они [останки животных], к сожалению, стали пищей. У нас нет ни подтверждения, ни противоположных фактов, что тракторист убил зверей посреди поля. Мы связались с DAP, передали дело дальше, чтобы они оценивали, было нарушение или нет", - утверждает Маргелис.