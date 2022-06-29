Концерт Lviv Clarinet Quartet в Риге: джазовые мелодии в яркой аранжировке
22 июля в Риге выступят виртуозы духовой музыки - Lviv Clarinet Quartet с благотворительным концертом в поддержку Украины.
22 июля в Риге выступят виртуозы духовой музыки - Lviv Clarinet Quartet с благотворительным концертом в поддержку Украины.
В программе концерта изысканные обработки произведений мировых классиков:
Концерт состоится 22 Июля в церкви святой Марии-Магдалины в Риге в 17:30.
Группа была создан в 2010 году. Все участники квартета являются музыкантами Львовского Национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Репертуар квартета составляет классические и джазовые произведения, а также современные обработки украинской народной музыки.
У ребят есть и свои альбомы, Petit Fleur, который был записан в 2015 годy. Он первый в истории Квартета. В альбом вошли джазовые стандарты (In the mood, Petit Fleur), а так же известные классические произведения Р. Шуберта, Г. Ф. Генделя, К. Сен-Санса, Ж. Бизе и "Украинская вязанка" - попурри из украинских народных песен в инструментальной обработки для четырех кларнетов.
Альбом Jazz reflection был записан в 2017 годy. В альбом вошли известные джазовые стандарты (My Little Suede Shoes, It Don't Mean A Thing, Reflection, Lady be good When the saints Go Marching In) и оригинальные аранжировки для Квартета.
Lviv Clarinet Quartet активно участвует в концертных проектах и музыкальных фестивалях в Украине и за ее пределами.
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