Концерт Lviv Clarinet Quartet в Риге: джазовые мелодии в яркой аранжировке

В программе концерта изысканные обработки произведений мировых классиков:

Георг Фридрих Гендель

Жорж Бизе

Джоаккино Россини

Лео Делиб

Вольфганг Амадей Моцарт

Украинская вязанка - попурри из украинских народных песен

Концерт состоится 22 Июля в церкви святой Марии-Магдалины в Риге в 17:30.

Сборы с концерта будут направленны на покупку оборудования для раненых в Украине.

Группа была создан в 2010 году. Все участники квартета являются музыкантами Львовского Национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Репертуар квартета составляет классические и джазовые произведения, а также современные обработки украинской народной музыки.

У ребят есть и свои альбомы, Petit Fleur, который был записан в 2015 годy. Он первый в истории Квартета. В альбом вошли джазовые стандарты (In the mood, Petit Fleur), а так же известные классические произведения Р. Шуберта, Г. Ф. Генделя, К. Сен-Санса, Ж. Бизе и "Украинская вязанка" - попурри из украинских народных песен в инструментальной обработки для четырех кларнетов.

Альбом Jazz reflection был записан в 2017 годy. В альбом вошли известные джазовые стандарты (My Little Suede Shoes, It Don't Mean A Thing, Reflection, Lady be good When the saints Go Marching In) и оригинальные аранжировки для Квартета.

Lviv Clarinet Quartet активно участвует в концертных проектах и музыкальных фестивалях в Украине и за ее пределами.