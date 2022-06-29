Елена Зеленская защитила русский язык: Насильнику все равно, на каком языке кричит жертва

Зеленская также добавила, что многие украинцы отказались от русского языка в пользу украинского по собственному желанию - "потому, что испытали на себе российскую агрессию и не хотят иметь ничего общего с агрессорами". Она сказала, что война сделала русский язык менее популярным в Украине, несмотря на заявления России о "защите русскоязычного населения".

"В то же время мужчины и женщины, которые всегда разговаривали и продолжают говорить по-русски, борются за Украину на передовой. И никто не имеет права диктовать им, на каком языке выражать свою любовь к родине",

- сказала Елена Зеленская в интервью.

Согласно словам Зеленской, дело не в языке - рассуждать, что русскоязычные украинцы виновны в нападении на государство - то же самое, что считать жертву насильника виновной в насилии из-за мини-юбки. "Я считаю, что когда преступник хочет напасть, ему, в конце концов, все равно, на каком языке говорит жертва. Это доказывает, в частности, пример плохого обращения с Мариуполем. Это похоже на неудачное утверждение, что изнасилование происходит из-за мини-юбки. Жуткая попытка оправдания. Изнасилования происходят из-за насильников", - объяснила Зеленская.