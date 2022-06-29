Елена Зеленская защитила русский язык: Насильнику все равно, на каком языке кричит жертва
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сказала, что русскоязычным защитникам Украины никто не должен диктовать, на каком языке выражать свою любовь к родине. Также, по ее мнению, России безразлично, что она разрушает города с русскоязычным населением - как насильнику все равно, на каком языке кричит жертва. Об этом пишут obozrevatel.com и gordonua.com со ссылкой на ее интервью немецкому изданию Welt.