Результаты школьных экзаменов в этом году немного выросли

Однако VISC напоминает, что указанные экзамены по выбору сдает небольшое число школьников, что также влияет на средний показатель результатов. Кроме того, следует учитывать, что в связи с пандемией "Covid-19" было частично скорректировано содержание экзаменов и уточнены критерии оценки, а также то, что статистика результатов экзаменов может измениться, так как в нее еще не включены результаты тех учащихся, которые сдавали экзамены в дополнительные сроки.

Сегодня образовательными учреждениями выдано 21 486 сертификатов о сдаче централизованных экзаменов тем школьникам, которые сдавали централизованные экзамены по программе общего среднего образования в основной срок.

Экзамен по латышскому языку сдавали 14 069 человек, по математике - 14 257, по английскому языку - 12 034, по русскому языку - 1538, по немецкому языку - 29 и по французскому языку - шесть учащихся.

И в этом учебном году экзамены на выбор не были обязательными, однако экзамен по истории Латвии и мира решили сдать 220 учеников, 1077 учеников сдавали экзамен по биологии, 643 - экзамен по физике и 598 учащихся сдавали экзамен по химии.

В этом году для получения аттестата о среднем образовании учащиеся должны были сдать экзамен по латышскому языку, математике и экзамен по одному из иностранных языков на выбор.

Впервые в этом году сдавали экзамены школьники 11-х классов и учащиеся учреждений профессионального образования, прошедшие курсы по освоению учебного содержания оптимального уровня в соответствии с требованиями нового стандарта.

На таком уровне экзамен по математике сдали 4325 учащихся, по латышскому языку - 3348 учащихся, по одному из иностранных языков - 4441 человек. Впервые учащиеся учреждений профессионального образования сдавали выпускной экзамен по математике на уровне общеобразовательной программы.

Самые высокие результаты на экзаменах оптимального уровня показал экзамен по английскому языку, где средний результат достиг 66,1%, на втором месте экзамен по французскому языку с 61,7%, по латышскому языку с 56,7%, по немецкому языку со средним результатом 53,7%, а средний результат экзамена по математике составил 40,1%. При этом средний результат по математике экзамена общего уровня составляет 30,6%.

По иностранным языкам, в соответствии с экзаменационной программой и уровнем сложности заданий, учащимся, достигшим порога в 65%, присвоен соответствующий уровень владения языком B2, установленный в Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком, другие уровни не присваивались.

На основании средних результатов экзаменов VISC делает вывод, что учащиеся выполнили работу так же, как и выпускники 12-х классов, так как результаты равны. Более подробные комментарии VISC сможет предоставить после более точного анализа результатов и получения отзывов от педагогов.

Ранее сообщалось, что сегодня будут выданы аттестаты об общем среднем образовании школьникам и воспитанникам учреждений профессионального образования, которые сдают централизованные экзамены в основной срок, сообщили в Государственном центре содержания образования.

Учащиеся, которые сдают экзамены в дополнительные сроки, получат сертификаты 5 июля.