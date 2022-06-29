ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России

Согласно пресс-релизу суда от 28 июня, жалобу приняли 23 июня, а председатель ЕСПЧ Роберт Спано передал дело до четвертой секции суда и уведомил об этом Россию.

В сообщении отмечается, что этому делу предшествовали четыре другие представления украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.

Напомним, 23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что возглавляемое им ведомство подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения убытки составили по меньшей мере 80 млрд долларов.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию.

Отмечается, что Россия совершила множество самых тяжелых нарушений Конвенции, в частности: нарушение права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и неприкосновенность, права на уважение частной и семейной жизни, права на свободу мысли и выражения, свободы собраний и ассоциаций и права на защиту собственности.