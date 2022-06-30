Пригожин предложил лишить Little Big гражданства РФ. Участники группы пригрозили раскрыть его секрет

"Тут все просто: люди малообразованные, переехали в США, "самое миролюбивое государство в мире", и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон", - цитирует Пригожина Spletnik.ru.

В официальном Instagram-аккаунте группы Little Big появился ответ: кадр, на котором солистка Софья Таюрская держит фотографию Иосифа Пригожина.

"У меня стоит на коленях тот, кто призываешь лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?" - гласила подпись под фото.

Иосиф Пригожин пока никак не прокомментировал эту публикацию.

Little Big ФОТО: Кадр из видео

Напомним, российская панк-рейв-группа Little Big сделала антивоенную публикацию еще 24 февраля. На прошлой неделе коллектив выпустил клип на песню Generation Cancellation. В клипе музыканты снова призвали прекратить военные действия на территории Украины и во всем мире.

Артисты также сообщили, что покинули страну, так как не согласны с действиями правительства РФ. За 6 дней видео набрало свыше 5,3 миллиона просмотров и более 43 тысяч комментариев.