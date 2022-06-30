Чт, 30.06.2022
Все мои друзья шутят, что я уже не совсем цивильный, но и не военный – я как будто посередине – звено между мирной и военной жизнью. Вадим Булик, украинский волонтер
Вадим Булик, украинский волонтер
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  • Пригожин предложил лишить Little Big гражданства РФ. Участники группы пригрозили раскрыть его секрет

Пригожин предложил лишить Little Big гражданства РФ. Участники группы пригрозили раскрыть его секрет

После публикации антивоенного клипа Generation Cancellation российской группы Little Big продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить артистов гражданства РФ. На это в сторис участники коллектива заметили, что следом они могут раскрыть "большой маленький секрет" продюсера. 

"Тут все просто: люди малообразованные, переехали в США, "самое миролюбивое государство в мире", и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон", - цитирует Пригожина Spletnik.ru.

В официальном Instagram-аккаунте группы Little Big появился ответ: кадр, на котором солистка Софья Таюрская держит фотографию Иосифа Пригожина. 

"У меня стоит на коленях тот, кто призываешь лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?" - гласила подпись под фото. 

Иосиф Пригожин пока никак не прокомментировал эту публикацию. 

Little Big ФОТО: Кадр из видео

Напомним, российская панк-рейв-группа Little Big сделала антивоенную публикацию еще 24 февраля. На прошлой неделе коллектив выпустил клип на песню Generation Cancellation. В клипе музыканты снова призвали прекратить военные действия на территории Украины и во всем мире.

Артисты также сообщили, что покинули страну, так как не согласны с действиями правительства РФ. За 6 дней видео набрало свыше 5,3 миллиона просмотров и более 43 тысяч комментариев.

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