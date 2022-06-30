Полковник запаса Раев решил пойти в политику

Он вступит в общество предпринимателя Улдиса Пиленса, образующее "Силу регионов", сообщил Раев в Facebook.

По словам Раева, он идет в политику, так как видит, что оборонная сфера Латвии сейчас стагнирует, необходимы перемены и новые решения, а также "нужно учиться у украинцев и целесообразно и правильно использовать то, что нам дают украинские солдаты, чтобы по возможности лучше укрепить обороноспособность Латвии".

Раев принял решение отозваться на призыв Пиленса и вступить в его команду, так как "сфере обороны Латвии нужны новые идеи, профессиональное отношение и главное - честная конкуренция, а не закулисные игры".

После сообщения о том, что он идет в политику, он перестанет регулярно выступать в СМИ в качестве эксперта.

Напомним, в преддверии выборов в Сейм несколько партий обратились к Игорю Раеву с призывом вступить в их ряды.

Раев пояснил LETA, что "на данный момент" он не является членом какой-либо партии, но многие политические силы хотели бы видеть его в своих рядах.

"Не буду упоминать, какие партии я отверг. С некоторыми мы еще в процессе, но пока у меня точно нет никакого решения, как я хочу участвовать в политической жизни", - сказал ранее Раев.