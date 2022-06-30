Чт, 30.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист
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СМИ: Судебные приставы требуют денег от тяжелобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк ФОТО: Инстаграм

51-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сражается с онкологией, оказалась в списке должников судебных приставов, пишет Thevoicemag.ru.

Портал пишет, что актриса должна 136 тысяч рублей (около 2,4 тысячи евро). Публикуется и скриншот с сайта судебных приставов. 

Сообщается, что это долг по налогам. 41 тысяча евро из этой суммы уже направлена судебным приставам. Они могут в любой момент взыскать ее с карты артистки или арестовать имущество Анастасии. 95 тысяч рублей Заворотнюк следует оплатить Федеральной налоговой службе РФ.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Близкие актрисы не контактируют с представителями прессы и не дают комментариев. Актрису стараются скрывать от посторонних взглядов. 

В конце мая дочь Анна прервала молчание и ответила в соцсетях на вопрос о состоянии здоровья мамы. Девушка отметила, что Анастасия сейчас находится на серьезном лечении. 

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