СМИ: Судебные приставы требуют денег от тяжелобольной Заворотнюк

Портал пишет, что актриса должна 136 тысяч рублей (около 2,4 тысячи евро). Публикуется и скриншот с сайта судебных приставов.

Сообщается, что это долг по налогам. 41 тысяча евро из этой суммы уже направлена судебным приставам. Они могут в любой момент взыскать ее с карты артистки или арестовать имущество Анастасии. 95 тысяч рублей Заворотнюк следует оплатить Федеральной налоговой службе РФ.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Близкие актрисы не контактируют с представителями прессы и не дают комментариев. Актрису стараются скрывать от посторонних взглядов.

В конце мая дочь Анна прервала молчание и ответила в соцсетях на вопрос о состоянии здоровья мамы. Девушка отметила, что Анастасия сейчас находится на серьезном лечении.