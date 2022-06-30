Крауклис сохранил должность председателя Валкской думы

На заседании Валкской краевой думы был рассмотрен запрос оппозиционных депутатов о том, чтобы Крауклис ушел с поста председателя думы. Однако на голосовании его отставку поддержали только шесть из 15 депутатов.

Как ранее заявил агентству LETA Крауклис, оппозиционные депутаты "смешали малую часть правды с большим количеством лжи и облекли это в юридически корректную форму". Крауклис выразил сожаление, что часть общества попалась на такую удочку.

Перед голосованием Крауклис выразил надежду, что депутаты коалиции "смогут отделить зёрна от плевел", добавив, что располагает информацией о переговорах оппозиционных депутатов с Видземской партией, которые пока не увенчались успехом.

Уже сообщалось, что несколько членов Валккской краевой думы требовали отставки Крауклиса. Заявление подписали Виестурс Зариньш ("Новое Единство", Латвийская Зеленая партия), Гунтис Албергс ("Новое Единство", Латвийская Зеленая партия), Кристапс Сула ("Новое Единство", Латвийская Зеленая партия), Даце Башке ("Новое Единство", Латвийская Зеленая партия), Сандра Пилнскалне ("Новое Единство", Латвийская Зеленая партия), Агнис Биркавс и Юрис Журович (оба - Национальное объединение).

В заявлении члены думы утверждали, что Крауклис допустил несколько нарушений. Утверждается, что он неоднократно нарушал закон "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" и продолжал совершать нарушения даже после того, как получил административное взыскание. Также якобы мэр неоднократно единолично распоряжался муниципальной собственностью, скрывал от членов думы информацию по вопросам, входящим в их компетенцию, заключал единоличные сделки.

Видземская партия Крауклиса и "Для развития Латвии" имеют в думе восемь мандатов. За объединенный список на выборах 2021 года проголосовало 1314 избирателей, или 53,13% от общего числа избирателей.