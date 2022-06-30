Чт, 30.06.2022
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Дита Грауда, гример и стилист

Российский рынок акций рухнул после отказа "Газпрома" выплачивать дивиденды

"Газпром". ФОТО: Andre M. Chang

Резкому падению котировок российских акций 30 июня предшествовало решение акционеров "Газпрома", которые на годовом собрании 30 июня отказались выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом было сказано в пресс-релизе российской газовой монополии, пишет Rus.Postimees.

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", — заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Дивиденды за 2021 годы, которые ранее рекомендовал утвердить совет директоров компании, обещали стать небывалыми в истории и "Газпрома", и всего российского фондового рынка – 1,244 триллиона рублей (23 млрд евро по курсу ЦБ РФ – прим.ред.).

Отказ от выплаты дивидендов привел к резкому обрушению стоимости акций "Газпрома" - более чем на 30%. Следом начался обвал на всем российском рынке акций. Индекс Мосбиржи упал на 5,6%, до 2246,49 пункта, индекс РТС упал на 5,2%, до 1338,94 пункта. Для стабилизации ситуации Мосбиржа объявляла дискретный аукцион на акции "Газпрома", но и после аукциона падение котировок продолжилось, превысив отметку 32% по отношению к уровню предыдущего дня.

На этом фоне страны ЕС продолжают закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют около 57,61%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Объемы прокачки газа через Украину в ЕС не сокращаются, несмотря на войну.

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