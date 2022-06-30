Российский рынок акций рухнул после отказа "Газпрома" выплачивать дивиденды

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", — заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Дивиденды за 2021 годы, которые ранее рекомендовал утвердить совет директоров компании, обещали стать небывалыми в истории и "Газпрома", и всего российского фондового рынка – 1,244 триллиона рублей (23 млрд евро по курсу ЦБ РФ – прим.ред.).

Отказ от выплаты дивидендов привел к резкому обрушению стоимости акций "Газпрома" - более чем на 30%. Следом начался обвал на всем российском рынке акций. Индекс Мосбиржи упал на 5,6%, до 2246,49 пункта, индекс РТС упал на 5,2%, до 1338,94 пункта. Для стабилизации ситуации Мосбиржа объявляла дискретный аукцион на акции "Газпрома", но и после аукциона падение котировок продолжилось, превысив отметку 32% по отношению к уровню предыдущего дня.

На этом фоне страны ЕС продолжают закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют около 57,61%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Объемы прокачки газа через Украину в ЕС не сокращаются, несмотря на войну.