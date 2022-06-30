Путин впервые прокомментировал удар сил РФ по торговому центру в Кременчуге

"Да не было там никакого теракта, ни взрыва", - сказал Путин, комментируя удар по торговому центру.

"Я знаю, и мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится", - заявил президент России.

Russian missiles just hit a crowded shopping center in Kremenchuk, while over a 1,000 civilians were inside. The possible number of casualties is unimaginable pic.twitter.com/H0QiWzwefq — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) June 27, 2022

Напомним, российские силы в понедельник, 27 июня, обстреляли ракетами город Кременчуг в Полтавской области. Несколько ракет попали в торговый центр, который загорелся, еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование ВВС Украины заявило, что ракеты по торговому центру были выпущены с бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с военного аэродрома Чайковский в Калужской области, а ракеты были выпущены с территории Курской области.

Позднее Минобороны России признало обстрел Кременчуга, однако утверждает, что удар был нанесен по военному объекту.

Минобороны утверждает, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами в Кременчуге по "ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран". Ангары находились в районе Кременчугского завода дорожных машин.

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри - женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно на это время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей. [...]

Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ложное попадание ракет, это просчитанный российский удар - именно в этот торговый центр", -заявил после обстрела президент Украины Владимир Зеленский.

⚡️Zelensky shows video of deadly missile strike on Kremenchuk shopping mall.



In his nightly address, President Volodymyr Zelensky showed a video of a Russian missile strike on a crowded shopping mall in Ukraine's central city of Kremenchuk. pic.twitter.com/rJik8HpsJz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 28, 2022