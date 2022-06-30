В субботу в центре Риги пройдет военный парад. Движение будет ограничено

В субботу в Риге пройдет военный парад в честь 30-летия 1-й Рижской бригады Земессардзе.

С 11 до 14 часов пройдет шествие военного парада от Ратушной площади по улице Калькю к площади памятника Свободы, затем по бульвару Бривибас на бульвар Калпака и по улице Стрелниеку до улицы Хансас.

Во время движения участников парада по упомянутому маршруту будет ограничено движение транспортных средств, поэтому возможны небольшие задержки в курсировании общественного транспорта.

С 9 до 14 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Хансас от улицы Пулквиежа Брижа до улиы Сканстес.

В свою очередь с 9 до 12 часов будет частично ограничено передвижение пешеходов и велосипедов на Ратушной площади.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги с 11:30 до 14 часов в случае необходимости ограничит и движение транспортных средств.