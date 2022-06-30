Сын бывшего диктатора Маркос-младший стал президентом Филиппин

64-летний Маркос-мл. одержал победу на выборах 9 мая. Дочь президента Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио стала вице-президентом и приняла присягу еще 9 июня, в должность она вступила 30 июня.

Опасения правозащитников и политологов

После шести лет авторитарного правления Дутерте правозащитники, представители католической церкви и политологи опасаются, что Маркос-мл. может избрать еще более авторитарный курс на президентском посту. В ходе предвыборной кампании он отказался осудить жестокость и коррупцию своей семьи в прошлом.

Фердинанд Маркос-ст. являлся 10-м президентом Филиппин в 1965-1986 годах. В результате народного восстания он с семьей бежал в США, где им было предоставлено политическое убежище. В 1989 году бывший диктатор скончался на Гавайях. В 2016 году после возвращения семьи на Филиппины Маркос-мл. участвовал в выборах на пост вице-президента, уступив гонку Лени Робредо. На нынешних выборах сын диктатора добился убедительной победы, набрав вдвое больше голосов, чем его главная соперница Робредо.

Родриго Дутерте, известный многочисленными скандальными действиями и заявлениями, в октябре прошлого года объявил об уходе из политики.