Если наше тело все время обновляется, почему мы не живем вечно?

Все это так, и тем не менее, как утверждает шведский исследователь, сотрудник кафедры клеточной и молекулярной биологии Каролинского института в Стокгольме Олаф Бергман, к с каждым днем мы - это уже не совсем мы, а в среднем каждые семь лет человек вообще оказывается в совершенно новом (но не чужом) теле.

Происходит это потому, что триллионы наших клеток все время стареют; что-то в них ломается, и их приходится менять.

К примеру, клетки, выстилающие ротовую полость, желудок и кишечник изнашиваются особенно быстро и требуют замены каждые 2-10 дней (вы наверняка замечали, как быстро заживают ранки во рту или неудачно прикушенный язык). Клетки кожи тоже меняются каждые 10-30 дней, а вот на полную смену красных кровяных телец в организме уходит около 4 месяцев.

Сам Бергман с помощью радиоуглеродного анализа исследовал скорость обновления печени и выяснил, что большинство ее клеток обновляется за трехлетний цикл. Оказывается, наш организм производит даже полную замену скелета, но на это уходит около 10 лет. А вот некоторые органы так полностью и не обновляются: по словам исследователя, за всю жизнь мы успеваем заменить только 40% всех кардиомиоцитов (клеток, отвечающих за сокращение сердечной мыщцы).

Процесс обновления клеток в нашем мозге может быть еще более неторопливым. Ранее ученые уже обнаружили доказательства того, что некоторые нейроны в гиппокампе обновляются со скоростью 1,75% в год. А большинство нейронов, по словам Бергмана, остается с человеком на всю жизнь, так что смена индивидуальности нам не грозит.

И тут возникает законный вопрос: если клетки нашего органима, за редким исключением, постоянно обновляются, что же тогда мешает нам оставаться вечно молодыми? Ну или по крайней мере жить очень, очень долго?