Если наше тело все время обновляется, почему мы не живем вечно?

Все это так, и тем не менее, как утверждает шведский исследователь, сотрудник кафедры клеточной и молекулярной биологии Каролинского института в Стокгольме Олаф Бергман, к с каждым днем мы - это уже не совсем мы, а в среднем каждые семь лет человек вообще оказывается в совершенно новом (но не чужом) теле.
Происходит это потому, что триллионы наших клеток все время стареют; что-то в них ломается, и их приходится менять.
К примеру, клетки, выстилающие ротовую полость, желудок и кишечник изнашиваются особенно быстро и требуют замены каждые 2-10 дней (вы наверняка замечали, как быстро заживают ранки во рту или неудачно прикушенный язык). Клетки кожи тоже меняются каждые 10-30 дней, а вот на полную смену красных кровяных телец в организме уходит около 4 месяцев.
Сам Бергман с помощью радиоуглеродного анализа исследовал скорость обновления печени и выяснил, что большинство ее клеток обновляется за трехлетний цикл. Оказывается, наш организм производит даже полную замену скелета, но на это уходит около 10 лет. А вот некоторые органы так полностью и не обновляются: по словам исследователя, за всю жизнь мы успеваем заменить только 40% всех кардиомиоцитов (клеток, отвечающих за сокращение сердечной мыщцы).
Процесс обновления клеток в нашем мозге может быть еще более неторопливым. Ранее ученые уже обнаружили доказательства того, что некоторые нейроны в гиппокампе обновляются со скоростью 1,75% в год. А большинство нейронов, по словам Бергмана, остается с человеком на всю жизнь, так что смена индивидуальности нам не грозит.
И тут возникает законный вопрос: если клетки нашего органима, за редким исключением, постоянно обновляются, что же тогда мешает нам оставаться вечно молодыми? Ну или по крайней мере жить очень, очень долго?
Все дело в том, что тут, по словам Бергмана, включается такое понятие, как биологический возраст. Клетки ваших органов могут быть новым, но они уже не те, что были 10 или 20 лет назад, потому что в результате постоянного копирования и деления ДНК происходят неизбежные ошибки и сбои, которые имеют свойство накапливаться со временем, как в случае с многочисленными перезаписями, и этот кумулятивный эффект приводит к тому, что ваша печень, скажем, будет по-прежнему полностью обновляться раз в три года или около того, но это все равно будет новая старая печень.