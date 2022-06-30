Президент Индонезии встретился с Путиным и передал послание от Зеленского

Видодо отправился в Киев после участия в саммите "Большой семерки" в Германии. Он прибыл в столицу Украины в среду, 29 июня, утром поездом из Польши. Сегодня, 30 июня, он посетил Москву.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину", - сказал президент Индонезии после разговора с Путиным.

Видодо выразил готовность помочь начать общение между двумя лидерами.

Также стороны обсудили подготовку к саммиту G20 на Бали в ноябре этого года. Пока, по официальной позиции, Россия приглашение приняла, но поедет туда или нет сам Владимир Путин, пока не известно.

Позже стало известно, что офис Зеленского отрицает, что направляли Путину послание через президента Индонезии.

Представитель украинских властей пояснил, что президенты Украины и Индонезии обсуждали блокировку портов и ответственность, которую за это должна понести Россия. Об этом разговоре Джоко Видодо и рассказал Путину.

"Что касается любых посланий, то если президент Украины хочет к кому-то обратиться, он делает это публично в своих ежедневных обращениях", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.