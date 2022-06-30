В Эстонии появился новый наркотик, число передозировок растет

Метонитазен может продаваться и как бесцветный кристаллический порошок, а также быть подмешанным к любому другому веществу, что увеличивает риск передозировки и от более легких наркотиков, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Впоследствии употребления метонитазена, как и других синтетических опиоидов, может случиться дыхательная недостаточность, вплоть до остановки дыхания, то есть это может закончиться смертью. Очень высокий риск передозировок, потому что препарат действительно очень сильнодействующий, он действует примерно в 200 раз сильнее, чем, например, морфин, который используется широко и в медицине, поэтому буквально крупинки достаточно для того, чтобы случилась передозировка", – сказала руководитель Центра профилактики наркомании TAI Алена Курбатова.