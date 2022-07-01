Пьяным на электросамокат: в больнице умер 30-летний мужчина

Ежедневно в рижские больницы доставляют до десяти травмированных, у которых сломано основание запястья, руки или ноги. При более тяжелых травмах проводятся операции и на черепе. Многим из них впоследствии грозит инвалидность.

"У нас был печальный случай, 30-летний мужчина… мы больше месяца боролись за улучшение его состояния.

Был на рабочем мероприятии поздно вечером и решил вернуться домой на электросамокате. Упал. Был пьян…

Последствия были очень серьезными. Перелом черепа и большое кровоизлияние", - говорит Каспар Аусландс, исполняющий обязанности руководителя Клиники неврологии и нейрохирургии RAKUS.

В наиболее тяжелых случаях водителям самокатов проводят даже трепанацию или вскрытие черепа. "Бывают случаи со смертельным исходом. Не очень часто, но, к сожалению… Нет шлема, плюс большинство из них употребляли алкоголь", - объясняет Аусландс.

"Некоторые пациенты клянутся, что больше никогда не будут ездить на электросамокате, но есть часть, которая винит в этом дороги и пешеходов.

Но у большинства из них нет ни прав, ни знаний о том, как водить машину", - рассказывает травматолог и ортопед Лаура Андерсоне. Врач подчеркивает, что некоторые из молодых людей в ближайшие годы станут инвалидами именно потому, что рука перестанет двигаться, либо будет нестерпимая боль.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)