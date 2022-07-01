Джонсон: у Зеленского есть план, как отбросить россиян на позиции до начала войны

Джонсон напомнил, что до начала этого и других саммитов он посещал Украину и встречался с Зеленским.

"Ясно, что они действительно видят, как могут изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев", - сказал Джонсон.

Он сказал, что в этом плане очень важно насколько возможно помочь украинцам.

"Мы считаем, что они действительно способны отбросить русских туда, где они были до 24 февраля. Это, безусловно, то, чего хочет Владимир Зеленский, и он изложил план, как это сделать", - сказал Джонсон.