Пт, 1.07.2022
Я передал послание президента Зеленского президенту Путину. Джоко Видодо, президент Индонезии
Джоко Видодо, президент Индонезии

Джонсон: у Зеленского есть план, как отбросить россиян на позиции до начала войны

ФОТО: EFE/Scanpix

У президента Украины Владимира Зеленского есть план, как отвести оккупационные силы на позиции, которые они занимали до 24 февраля, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО.

Джонсон напомнил, что до начала этого и других саммитов он посещал Украину и встречался с Зеленским.

"Ясно, что они действительно видят, как могут изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев", - сказал Джонсон.

Он сказал, что в этом плане очень важно насколько возможно помочь украинцам.

"Мы считаем, что они действительно способны отбросить русских туда, где они были до 24 февраля. Это, безусловно, то, чего хочет Владимир Зеленский, и он изложил план, как это сделать", - сказал Джонсон.

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