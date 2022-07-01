Иосиф Пригожин ответил группе Little Big

Супруг певицы Валерии, которой запрещен въезд в Латвию, подчеркнула, что рад был бы узнать о себе что-то новое.
"Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я на протяжении многих лет, как женился на певице Валерии, нахожусь как "За стеклом" в программе. Специально, сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую, я нахожусь в зоне видимости. Специально избегаю ситуаций под названием "Замочная скважина". Стараюсь вести открытый образ жизни. Я с удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее", - сказал продюсер.
Последует ли ответ Little Big - неизвестно. Но мы будем следить за развитием событий.
Напомним, российская панк-рейв-группа Little Big сделала антивоенную публикацию еще 24 февраля. На прошлой неделе коллектив выпустил клип на песню Generation Cancellation. В клипе музыканты снова призвали прекратить военные действия на территории Украины и во всем мире.
Артисты также сообщили, что покинули страну, так как не согласны с действиями правительства РФ. За 6 дней видео набрало свыше 5,3 миллиона просмотров и более 43 тысяч комментариев.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!