Иосиф Пригожин ответил группе Little Big

"Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я на протяжении многих лет, как женился на певице Валерии, нахожусь как "За стеклом" в программе. Специально, сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую, я нахожусь в зоне видимости. Специально избегаю ситуаций под названием "Замочная скважина". Стараюсь вести открытый образ жизни. Я с удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее", - сказал продюсер.