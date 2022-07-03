Вс, 3.07.2022
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Сохранить зрение после 50: что предлагает современная медицина

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock/Rido

Ухудшение зрения с возрастом - проблема, которая рано или поздно коснется каждого из нас после 50 лет, поэтому здоровью глаз стоит уделять особое внимание. Возрастная дальнозоркость, катаракта, глаукома, ретинопатия - лишь некоторые из нарушений зрения, приходящих в зрелом возрасте. Возможно ли получить зрение "как в молодости"? Как остановить регресс? 

Латвийский врач-офтальмолог Андрей Соломатин рассказал, как в любом возрасте вернуть глазам здоровье, а зрению - остроту.

Возрастные изменения зрения – почему они происходят?

Если в молодости самая частая причина посещения офтальмолога - аномалии рефракции, или близорукость, дальнозоркость и астигматизм, то в более зрелом возрасте все иначе. После 40-45 лет зрение обычно ухудшается из-за пресбиопии (ухудшение зрения вблизи, связанное с возрастными изменениями хрусталика глаза), заболеваний хрусталика, сетчатки и зрительного нерва.

Естественные изменения структуры хрусталика глаза приводят к прогрессированию возрастной дальнозоркости (пресбиопии) и катаракты. Повышенное внутриглазное давление и нарушение функций дренажной системы глаз может вызывать развитие глаукомы, нарушения обмена веществ приводят к макулярной дегенерации, а патологические изменения сосудов сетчатки глаза грозят ретинопатией.

Важное значение для здоровья глаз и хорошего зрения имеет общее состояние организма. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, дисфункции гормональной и нервной систем, нарушение обмена веществ, а также травмы и высокая степень близорукости и дальнозоркости могут спровоцировать серьезные изменения в структуре глаз и существенно повлиять на качество жизни.

К счастью, современная медицина предлагает целый ряд медикаментозных, малоинвазивных и часто безболезненных способов лечения возрастных изменений и заболеваний глаз.

Возрастная дальнозоркость

Существует миф, что если в молодые годы наблюдается близорукость, то с возрастом она исчезнет сама по себе или исключит развитие дальнозоркости. К сожалению, это не так. Пресбиопия развивается у всех людей после 40 лет, а у некоторых она диагностируется вместе с близорукостью.

В процессе взросления и старения организма, хрусталик глаза меняет свой размер, вес и цвет. Мышцы глаз также теряют свой тонус и эластичность. В результате этих процессов зрение на близком расстоянии ухудшается.

Есть надежный способ восстановить зрение надолго. Людям от 40 до 60 лет проводится коррекция возрастной пресбиопии с использованием новейшего лазерного метода. Такая коррекция отличается от стандартной лазерной коррекции зрения специальной технологией, направленной на увеличение глубины фокусировки глаза.

Благодаря сканированию уникального оптического "отпечатка" каждого глаза и использованию личных параметров глаз пациента, искусственный интеллект создает слияние двух изображений, а также конкретные параметры коррекции. Это позволяет за несколько минут восстанавливать зрение, возвращая пациенту возможность четко видеть. Такая операция чаще всего подходит пациентам с близорукостью, одновременно решая сразу две задачи - коррекцию зрения вдаль, и стабилизацию зрения вблизи.

Если лазерная коррекция зрения по каким-либо причинам противопоказана, то существует альтернативный способ коррекции - замена природного хрусталика, который начал терять эластичность, на искусственный имплант. Это позволяет улучшить зрение вблизи, вдали, а также провести профилактику развития катаракты, так как искусственный хрусталик не мутнеет.

Катаракта

Хрусталик, аналогично линзе фотоаппарата, фокусирует изображение на светочувствительной структуре глаза - сетчатке, расположенной на задней поверхности глазного яблока. Пораженный катарактой хрусталик, в процессе старения организма, постепенно теряет свою прозрачность, становится плотным, что и вызывает ухудшение зрения.

Катаракта может появиться как на одном глазу, так и сразу на обоих. Помутнение хрусталика ведет к ухудшению качества жизни, снижению работоспособности, повышению риска травм и аварий. Нельзя забывать и о том, что из-за катаракты хрусталик увеличивается в размерах, провоцируя развитие воспалительного процесса и повышение внутриглазного давления. В результате этого может развиться вторичная глаукома, вызывающая постепенную атрофию глазного нерва.

Лекарств для лечения катаракты не существует, поэтому справиться с заболеванием можно при помощи классической операции – ультразвуковой факоэмульсификации, или современной лазерной процедуры, которая проходит быстро, безболезненно и сводит риск осложнений к минимуму.

При помощи высокоточного фемтосекундного лазера под местной капельной анестезией удаляется помутневший хрусталик, вместо которого имплантируется оптическая линза, именуемая также "искусственным хрусталиком". Высокая точность и контроль позволяют повысить безопасность процедуры, а также удалить катаракту в течение нескольких минут.

Диабетиеческая ретинопатия

Хроническое увеличение содержания глюкозы в крови приводит к поражению капилляров сетчатки глаза и нарушению непроницаемости их стенок. Такие изменения могут вызывать кровоизлияния в сетчатке, а также закупоривание кровеносных сосудов, что ведет к локальному расширению вен и формированию новых, непрочных кровеносных сосудов, которые провоцируют кровотечения в сетчатке, стекловидном теле и зрительном нерве.

Для успешного лечения ретинопатии важен комплексный подход: регулярные контрольные проверки артериального давления, уровня глюкозы и липидов в крови у врача-эндокринолога, а также обследование глаз и назначение лечения у офтальмолога.

На сегодняшний день самым надежным и эффективным методом лечения ретинопатии является лазерная коагуляция сетчатки под местной капельной анестезией. Во время операции хирург при помощи лазера обрабатывает и укрепляет наиболее непрочные участки сетчатки. Это позволяет улучшить кровоснабжение и питание пораженной области сетчатки, а также предотвращает риск отслоения сетчатки.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД)

Макула - центральный участок сетчатки, на котором встречаются лучи света, сфокусированные роговицей и хрусталиком глаза. По аналогии с фотоаппаратом, это фотопленка нашего глаза. Если в макуле происходят изменения или повреждения, то центральная часть изображения исчезает, а вместо него разрастается расплывчатое пятно, что может со временем привести к слепоте.

В подавляющем большинстве случаев ВМД не подлежит лечению, но с помощью современных препаратов можно остановить или замедлить ее развитие. Для этого используются пищевые добавки и специальные инъекции, с помощью которых замедляется прогрессирование заболевания. Также, при определенных показаниях, применяется лазерное лечение сетчатки.

Если вам более 50 лет, рекомендуется посещать глазного врача ежегодно, чтобы обнаружить ВМД на ранней стадии, когда зрение еще не утеряно.

Ваше здоровье - в ваших руках

После 40 лет важно регулярно, не реже одного раза в год, ходить на профилактический осмотр глаз. Также не стоит откладывать визит к офтальмологу при обнаружении тревожных симптомов, таких как вспышки, молнии, резкое ухудшение зрение, боль и выделения из глаз.

Для подбора бережной и эффективной стратегии заботы о зрении необходимо проходить детальное обследование органов зрения у опытного врача, который располагает современным оборудованием для точной постановки диагноза. Чем раньше будет выявлена патология и начато лечение, тем выше шансы сохранить хорошее зрение и здоровье глаз на многие годы.

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