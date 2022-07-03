Сохранить зрение после 50: что предлагает современная медицина

К счастью, современная медицина предлагает целый ряд медикаментозных, малоинвазивных и часто безболезненных способов лечения возрастных изменений и заболеваний глаз.

Возрастная дальнозоркость

Существует миф, что если в молодые годы наблюдается близорукость, то с возрастом она исчезнет сама по себе или исключит развитие дальнозоркости. К сожалению, это не так. Пресбиопия развивается у всех людей после 40 лет, а у некоторых она диагностируется вместе с близорукостью.

В процессе взросления и старения организма, хрусталик глаза меняет свой размер, вес и цвет. Мышцы глаз также теряют свой тонус и эластичность. В результате этих процессов зрение на близком расстоянии ухудшается.

Есть надежный способ восстановить зрение надолго. Людям от 40 до 60 лет проводится коррекция возрастной пресбиопии с использованием новейшего лазерного метода. Такая коррекция отличается от стандартной лазерной коррекции зрения специальной технологией, направленной на увеличение глубины фокусировки глаза.

Благодаря сканированию уникального оптического "отпечатка" каждого глаза и использованию личных параметров глаз пациента, искусственный интеллект создает слияние двух изображений, а также конкретные параметры коррекции. Это позволяет за несколько минут восстанавливать зрение, возвращая пациенту возможность четко видеть. Такая операция чаще всего подходит пациентам с близорукостью, одновременно решая сразу две задачи - коррекцию зрения вдаль, и стабилизацию зрения вблизи.

Если лазерная коррекция зрения по каким-либо причинам противопоказана, то существует альтернативный способ коррекции - замена природного хрусталика, который начал терять эластичность, на искусственный имплант. Это позволяет улучшить зрение вблизи, вдали, а также провести профилактику развития катаракты, так как искусственный хрусталик не мутнеет.

Катаракта

Хрусталик, аналогично линзе фотоаппарата, фокусирует изображение на светочувствительной структуре глаза - сетчатке, расположенной на задней поверхности глазного яблока. Пораженный катарактой хрусталик, в процессе старения организма, постепенно теряет свою прозрачность, становится плотным, что и вызывает ухудшение зрения.

Катаракта может появиться как на одном глазу, так и сразу на обоих. Помутнение хрусталика ведет к ухудшению качества жизни, снижению работоспособности, повышению риска травм и аварий. Нельзя забывать и о том, что из-за катаракты хрусталик увеличивается в размерах, провоцируя развитие воспалительного процесса и повышение внутриглазного давления. В результате этого может развиться вторичная глаукома, вызывающая постепенную атрофию глазного нерва.

Лекарств для лечения катаракты не существует, поэтому справиться с заболеванием можно при помощи классической операции – ультразвуковой факоэмульсификации, или современной лазерной процедуры, которая проходит быстро, безболезненно и сводит риск осложнений к минимуму.

При помощи высокоточного фемтосекундного лазера под местной капельной анестезией удаляется помутневший хрусталик, вместо которого имплантируется оптическая линза, именуемая также "искусственным хрусталиком". Высокая точность и контроль позволяют повысить безопасность процедуры, а также удалить катаракту в течение нескольких минут.

Диабетиеческая ретинопатия