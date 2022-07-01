Публицист путинистам: в случае войны России с НАТО ваши мечты будут похоронены вместе с вами

Идентификация путиноидов

Датские журналисты, наверное, были в шоке, когда услышали от жителя Нарвы по имени Анатолий такие откровения: "Путин делает все для России. Ракеты могут попасть в Москву за пять минут, поэтому она (Москва) пытается бороться с нацистами в Украине… Если нападут на Нарву, я точно буду на стороне русских. В Нарве все были бы за Россию".

Вполне допускаю, что эти слова - пустая бравада, за которой прячется вечный испуг перед большим и враждебным миром "маленького человека" - любимого героя русских писателей XIX века. С другой стороны, сегодня в Украине гипотетическая "пятая колонна" Путина превратилась во вполне реальных коллаборантов, активно сотрудничающих с российскими оккупационными властями. Поэтому Анатолий и его единомышленники в Нарве могут представлять потенциальную угрозу для национальной безопасности Эстонии.

Но в чем истоки открытой враждебности "русского мира" Эстонии по отношению к ЕС, НАТО и государству, где они проживают? Назову несколько причин:

Комплекс неполноценности после утраты русскими статуса титульной нации и права на эстонское гражданство.

Плохое знание эстонского языка, что изолирует русскоязычных жителей Эстонии от мейнстрима эстоноязычных медиа.

Доступность российской пропаганды и отсутствие эффективной контрпропаганды.

Низкий образовательный и культурный уровень, что формирует некритичное восприятие российской пропаганды, противопоставляющей Запад и Русский мир.

Привлекательность кремлевских нарративов о величии и превосходстве русской цивилизации и о статусе русского народа как народа-творца, борца и победителя.

Ментальный патернализм и потребность в национальном лидере в образе отца, хозяина и вождя.

Психология "тождества", когда человек присваивает себе качества своего идеала, в данном случае - Путина.

Много-много "маленьких путинов" - вот что такое "русский мир" на самом деле.

И в заключение я хочу обратиться к незнакомому мне Анатолию и другим жителям Нарвы, Таллинна, Маарду и всех уголков Эстонии, которые верят Путину и в Путина и даже, возможно, ждут, что российская армия придет их "освобождать" от власти эстонской этнократии и НАТО.

Уважаемые единомышленники Путина! Война в Украине - это не источник вашего вдохновения, а горький урок. В случае войны НАТО с Россией ваши мечты об "освобождении" будут похоронены вместе с вами так же, как десятки тысяч жителей Мариуполя. Российские ракеты будут падать на города, вне зависимости от доли русских жителей в них. Об этом вам могут рассказать родственники людей, погибших от российских ракет и снарядов в Харькове и Николаеве, где русские составляли треть населения.

Следует помнить и о судьбах коллаборантов, которых участники украинского сопротивления систематически уничтожают на оккупированных российской армией территориях. Если вам правда тяжело жить в Эстонии, вы не любите Европу, ненавидите НАТО, презираете демократию и не видите в стране политиков, равных Путину, у вас всегда есть возможность сменить место жительства на любую другую страну.

Просто нужно понять, что народ Эстонии уже выбрал свой путь к свободе, и становиться холопами Путина здесь никто не хочет. Ну, может быть, кроме вас, его поклонников. Да, иногда свободу приходится защищать с оружием в руках. Поверьте, в Эстонии гораздо больше людей, готовых бороться за свободу и независимость, чем желающих отдать их Путину в обмен на дешевый газ.

И, если нам с вами не по пути, маршрут дальнейшего движения вы знаете.