Галкин о Михалкове: "Он уже не бесов гонит, а пургу"
Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин во время одного из своих концертов высказался в адрес актера и режиссера Никиты Михалкова, пишет "Униан".
Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин во время одного из своих концертов высказался в адрес актера и режиссера Никиты Михалкова, пишет "Униан".
Максим Галкин назвал Никиту Михалкова "пургоносом". Прозвучала и отрицательная оценка деятельности ведущего Владимира Соловьева.
"С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "бесогон", конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель", - цитирует Галкина WomanHit.ru.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.
Напомним, он регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
Кстати, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.
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