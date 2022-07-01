Галкин о Михалкове: "Он уже не бесов гонит, а пургу"

Максим Галкин назвал Никиту Михалкова "пургоносом". Прозвучала и отрицательная оценка деятельности ведущего Владимира Соловьева.

"С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "бесогон", конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель", - цитирует Галкина WomanHit.ru.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.

Напомним, он регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

Кстати, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.