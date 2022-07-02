В Лимбажском крае в раздевалке у озера нашли небольшую камеру

С неприятной ситуацией столкнулась женщина, которая отправилась на озеро с семьей.

У озера есть пляж и кабинка для переодевания, где была обнаружена необычная находка - небольшая цифровая камера, в которую можно поместить карту памяти. Кроме того, она имеет встроенный свет и может вращаться. Она была слегка засыпана песком. Ее обнаружила дочь женщины, которая пошла переодеваться, сообщает Degpunktā.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Там было очень много людей одновременно. Были мужчины и женщины, которые собрались и спрашивали, что это такое. Они передавали ее друг другу. Я предложила позвонить в полицию. На что никто толком не отреагировал.

В итоге я повернула голову, один из них уже поджигает SD-карту зажигалкой, другой взял и говорит, что собирается утопить, чтобы все внутри исчезло", - рассказывает дочь женщины.

"При обнаружении таких устройств человек не должен предпринимать шаги по их уничтожению или изъятию самостоятельно, лучше позвонить в Государственную полицию по телефону 110 и сообщить о таком случае. Как я уже говорил, лучше не предпринимать никаких действий и не трогать устройство. Полиция выедет на место и будет решать вопрос о том, является ли это административно наказуемым правонарушением или предусмотрена уголовная ответственность, если была сделана запись. И в каких целях? Главное не действовать самостоятельно в этом случае", - говорит начальник Лимбажского полицейского участка Агрис Спандегс.