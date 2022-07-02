Видео ⟩ "Откусила руку и ногу": в Египте после нападения акулы скончалась туристка
В Египте, на курорте Хургада, на женщину напала акула. Туристка скончалась от ранений, сообщает "Правила жизни" со ссылкой на РИА "Новости".
В Египте, на курорте Хургада, на женщину напала акула. Туристка скончалась от ранений, сообщает "Правила жизни" со ссылкой на РИА "Новости".
"Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу", - сообщили в генеральном консульстве России, отметив, что она не была гражданкой РФ.
Уточняется, что погибшая была гражданкой Австрии.
После нападения акулы на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.
Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает со ссылкой на очевидцев, что акулу могло привлечь большое скопление рыб.
Известно, что последние несколько лет о подобных инцидентах местные СМИ не сообщали. В декабре 2010 в районе другого курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Тогда погибла одна гражданка Германии, пострадали три россиянина и украинец, отмечает РИА "Новости".
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