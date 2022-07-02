Видео ⟩ "Откусила руку и ногу": в Египте после нападения акулы скончалась туристка

"Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу", - сообщили в генеральном консульстве России, отметив, что она не была гражданкой РФ.

Уточняется, что погибшая была гражданкой Австрии.

По данным источника агентства, женщину доставили в больницу, но она скончалась.

После нападения акулы на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает со ссылкой на очевидцев, что акулу могло привлечь большое скопление рыб.

По словам отдыхающих, спасатели среагировали слишком медленно.

Известно, что последние несколько лет о подобных инцидентах местные СМИ не сообщали. В декабре 2010 в районе другого курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Тогда погибла одна гражданка Германии, пострадали три россиянина и украинец, отмечает РИА "Новости".