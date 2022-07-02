В пятницу на дорогах Латвии задержано 148 нарушителей скорости
За минувшие сутки на дорогах Латвии задержаны 148 нарушителей скорости, сообщили в Государственной полиции.
За минувшие сутки на дорогах Латвии задержаны 148 нарушителей скорости, сообщили в Государственной полиции.
Кроме того, вчера были остановлены семь водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и еще один, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
В общей сложности полицейскими было составлено 385 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе три — за агрессивное вождение.
Вчера в ДТП пострадало 24 человека
Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 24 человека, из которых шестеро были водителями электросамокатов, пятеро - велосипедистами и один - пешеходом, свидетельствует собранная Государственной полицией статистика.
При этом в ДТП в Рижском регионе пострадали 16 человек, в Земгальском регионе - два человека, в Курземском - пять человек, в Латгальском - один.
Всего за сутки в Латвии было зарегистрировано 98 ДТП, из них 40 произошли в Рижском регионе, 17 - в Земгале, 16 - в Курземе, 12 - в Видземе и 13 - в Латгале.
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