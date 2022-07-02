"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Ринкевич в Twitter троллит Захарову

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", - коротко и лаконично написал глава МИД Латвии на русском языке.

ФОТО: Скриншот twitter

Напомним, Ринкевич уже не в первый раз в Twitter пишет на русском языке. Например, ранее он высмеял звонок Макрона и Шольца Путину, опубликовав пост со стихотворением Роберта Рождественского "Позвони мне, позвони".

В свою очередь 12 июня, когда россияне отмечали День России, он пожелал России поражения в войне.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал министр.

Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного достояния внес в соответствующий список позицию под названием "Культура приготовления украинского борща".

Ткаченко написал в своем Facebook: "Победа в войне за борщ - наша!". И добавил, что ЮНЕСКО приняла решение по обращению украинского правительства, которое было направлено в марте 2021 года.

Борщ был предметом национального спора и во времена СССР, и после его распада, и особенно, в 2010-е, когда отношения между Россией и Украиной обострились как никогда до этого.

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, из которой произошли оба современных государства. В дальнейшем он стал частью национальной кухни не только России и Украины, но и Польши, Литвы, Молдовы и других стран.