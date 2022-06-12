Вс, 12.06.2022
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Янис Кропс, представитель Swedbank

Эдгар Ринкевич поздравил Россию с праздником и пожелал поражения в войне

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ФОТО: LETA

12 июня россияне отмечают праздник, День России. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в своем Twitter пожелал России поражения в войне.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - пожелал министр соседней стране.

RUS TVNET писал о том, что в воскресенье, 12 июня, российская диаспора по всему миру проводит акции протеста: "День независимости России от путинизма".

В Латвии также пройдет антивоенный пикет у посольства России.

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