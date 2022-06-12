Эдгар Ринкевич поздравил Россию с праздником и пожелал поражения в войне

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - пожелал министр соседней стране.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 🇷🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

RUS TVNET писал о том, что в воскресенье, 12 июня, российская диаспора по всему миру проводит акции протеста: "День независимости России от путинизма".

В Латвии также пройдет антивоенный пикет у посольства России.