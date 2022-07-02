Сб, 2.07.2022
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Видео ⟩ Помолвка, которая закончилась поисками водолаза. В роковой момент кольцо укатилось в озеро

Обручальное кольцо укатилось в озеро ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Великобритании у пары возлюбленных помолвка завершилась поисками водолаза - когда мужчина опустился на колено, чтобы попросить руки любимой, кольцо с бриллиантом стоимостью 1200 долларов укатилось в озеро, сообщает Insider.

Мужчина рассказал местным СМИ, что "не может поверить в то, что произошло". Британец указал, что это была бы идеальная помолвка. На видео видно, как девушка руками закрыла свои глаза, а мужчина при свете свечей достает кольцо из кармана шорт и собирается опуститься на колено. В тот момент кольцо и укатилось в озеро.

"Я хотел бы, чтобы это было шуткой. Это была очень дорогая помолвка", - написал Герри Ашфорт.

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В соцсети TikTok видео набрало уже более 4 миллионов просмотров.

Пара указала, что ищет водолаза, который помог бы найти кольцо.

"Я видел, как оно прокатилось по доскам, в один момент остановилось и упало в озеро. Я буквально не мог в это поверить. Мне даже не удалось опуститься на колено", - рассказал мужчина.

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