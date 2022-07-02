Видео ⟩ Помолвка, которая закончилась поисками водолаза. В роковой момент кольцо укатилось в озеро

Мужчина рассказал местным СМИ, что "не может поверить в то, что произошло". Британец указал, что это была бы идеальная помолвка. На видео видно, как девушка руками закрыла свои глаза, а мужчина при свете свечей достает кольцо из кармана шорт и собирается опуститься на колено. В тот момент кольцо и укатилось в озеро.

"Я хотел бы, чтобы это было шуткой. Это была очень дорогая помолвка", - написал Герри Ашфорт.

В соцсети TikTok видео набрало уже более 4 миллионов просмотров.

Пара указала, что ищет водолаза, который помог бы найти кольцо.

"Я видел, как оно прокатилось по доскам, в один момент остановилось и упало в озеро. Я буквально не мог в это поверить. Мне даже не удалось опуститься на колено", - рассказал мужчина.