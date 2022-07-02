Сб, 2.07.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

За использование поддельных украинских прав водителя грузовика оштрафовали на 2000 евро

Госполиция. Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

Прокуратура за использование поддельных украинских водительских прав оштрафовала водителя грузовика на 2000 евро, сообщает агентство LETA.

Обвиняемый, пересекая границу Латвии на грузовом автомобиле, во время пограничной проверки предоставил пограничникам поддельные украинские водительские права на свое имя, выдавая их за настоящие.

Обвиняемый полностью согласился на объем и юридическую квалификацию инкриминируемого преступления, а также признал свою вину и сожалеет по поводу содеянного.

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