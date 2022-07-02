За использование поддельных украинских прав водителя грузовика оштрафовали на 2000 евро

Обвиняемый, пересекая границу Латвии на грузовом автомобиле, во время пограничной проверки предоставил пограничникам поддельные украинские водительские права на свое имя, выдавая их за настоящие.

Обвиняемый полностью согласился на объем и юридическую квалификацию инкриминируемого преступления, а также признал свою вину и сожалеет по поводу содеянного.