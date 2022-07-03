Моргенштерн в Праге предлагал прохожим сделать фото с ним. Сколько это стоило?

По словам очевидцев Моргенштерн и Дилара Зинатуллина вместе прогуливались по Праге. Спустя несколько дней в Сеть попал ролик. Из него стало понятно, что Моргенштерн все еще в столице Чехии. Он прогуливается по улице с табличкой и предлагает туристам сделать с ним фото за 500 крон (20,20 евро).

Напомним, в апреле Дилара и Моргенштерн сообщили о своем расставании после нескольких месяцев брака. Фолловеры артиста заговорили о воссоединении пары.

"Девчонки, он наконец понял, кого потерял, снова можно постить фотографии в одежде", - написала Дилара в соцсетях.

Кроме того, Моргенштерн переименовал свое кафе в "Кайф и точка" очевидно отсылает к заменившим американскую сеть фастфуда ресторанам "Вкусно и точка", а логотип повторяет каноничные цвета "Макдоналдса" - красный и желтый.

На открытие заведения вместо Моргенштерна явился его двойник - он развлекал гостей вместе с двойниками Филиппа Киркорова и Григория Лепса. На входе посетителей встречал картонный Моргенштерн в образе Рональда Макдональда, пишет Spletnik.ru.

Ранее российский минюст включил в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента", известного российского рэпера Моргенштерна.