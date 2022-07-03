Фото ⟩ Кариньш встретился с руководством Национальной гвардии штата Мичиган

Премьер-министр высоко оценил сотрудничество между Национальной гвардией штата Мичиган и Национальными вооруженными силами (НВС) и возможное укрепление сотрудничества между Латвией и США, в том числе в области военных инноваций и исследований.

В ходе своего визита в Лансинг премьер-министр встретился с командующим Национальной гвардией штата Мичиган генералом Полом Д. Роджерсом и другими командирами подразделения. Кариньш поблагодарил за приглашение и прием, а также выразил признательность за успешное сотрудничество с латвийской армией. Премьер-министр отметил, что это сотрудничество и его расширение особенно важны в текущий момент, когда ситуация с безопасностью в мире изменилась из-за войны, которую Россия ведет на Украине.

ФОТО: Ministru kabinets

В ходе встречи стороны обсудили предстоящие планы военной подготовки в США и Латвии. Премьер-министр приветствовал расширение сотрудничества между Латвией и штатом Мичиган также в области военных инноваций и исследований: в настоящее время налаживается сотрудничество между Мичиганским технологическим университетом и Рижским техническим университетом.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались возможности усиления штаба дивизии сухопутных войск НАТО "Север" с более активным участием США.

В Лансинге премьер-министр ознакомился с процессом обучения военнослужащих, в том числе с управлением вертолетом Black Hawk на тренажере. Эти вертолеты приобрели воздушные силы НВС - летательные аппараты будут доставлены к концу года.

ФОТО: Valsts kanceleja

Уже сообщалось, что Национальная гвардия штата Мичиган является тесным партнером НВС с 1993 года. Национальная гвардия Мичигана и Латвийская армия сотрудничают в подготовке военных специалистов и регулярно участвуют в совместных военных учениях.

Премьер-министр завершает свой рабочий визит в США в Сент-Поле, где принимает участие во Вселатвийском празднике песни и танца - он выступит с речью в завершение праздника. В ходе рабочего визита Кариньш планирует дать интервью американским и международным СМИ.