Вс, 3.07.2022
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Максим Галкин, телеведущий и шоумен

СМИ: в Турции задержано российское судно, перевозившее украинское зерно

Сухогруз. Иллюстративное фото ФОТО: vesseltracker.com

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, судно задержали турецкие таможенники, которые проконсультировались с украинской стороной, сообщает "Медуза".

По словам посла, в понедельник, 4 июля, следователи приступят к выяснению происхождения зерна - и определят, не было ли оно украдено.

В свою очередь газета "Настоящее Время" дополняет, что грузовое судно "Жибек Жолы" принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line. Он вышел из порта Бердянска.

Власти Турции пока не подтверждали задержание.

Представитель таможни в турецком порту Карасу также пока не смог подтвердить или опровергнуть утверждения посла Украины в Турции о задержании грузового судна РФ.

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