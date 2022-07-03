СМИ: в Турции задержано российское судно, перевозившее украинское зерно

По словам посла, в понедельник, 4 июля, следователи приступят к выяснению происхождения зерна - и определят, не было ли оно украдено.

В свою очередь газета "Настоящее Время" дополняет, что грузовое судно "Жибек Жолы" принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line. Он вышел из порта Бердянска.

Власти Турции пока не подтверждали задержание.

Представитель таможни в турецком порту Карасу также пока не смог подтвердить или опровергнуть утверждения посла Украины в Турции о задержании грузового судна РФ.