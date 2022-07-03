СМИ: в Турции задержано российское судно, перевозившее украинское зерно
Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, судно задержали турецкие таможенники, которые проконсультировались с украинской стороной, сообщает "Медуза".
Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, судно задержали турецкие таможенники, которые проконсультировались с украинской стороной, сообщает "Медуза".
По словам посла, в понедельник, 4 июля, следователи приступят к выяснению происхождения зерна - и определят, не было ли оно украдено.
В свою очередь газета "Настоящее Время" дополняет, что грузовое судно "Жибек Жолы" принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line. Он вышел из порта Бердянска.
Власти Турции пока не подтверждали задержание.
Представитель таможни в турецком порту Карасу также пока не смог подтвердить или опровергнуть утверждения посла Украины в Турции о задержании грузового судна РФ.
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