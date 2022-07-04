Пн, 4.07.2022
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Сёрен Синдбаэк, профессор археологии

Запрет на купание? Инспекция проверит все места для летнего отдыха

Купание. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня и 5 июля из водоемов всех 58 официальных мест для купания Латвии будут взяты образцы воды для проведения лабораторных исследований, сообщили в Инспекции здравоохранения.

В лабораторных условиях определяются такие микробиологические показатели, как показатели фекального загрязнения кишечной палочкой (E.coli) и кишечными энтерококками, при этом визуально при отборе проб воды оценивается цвет воды, особое внимание обращается на плавающие в воде отходы и нефтепродукты и процессы размножения цианобактерий.

Если результаты анализов проб воды в местах для купания покажут, что вода не соответствует требованиям, инспекция установит ограничения на купание - рекомендацию не купаться или запрет на купание - и соответствующие сведения будут размещены на информационном стенде конкретного места для купания.

Для кого?

Рекомендация не купаться в таких местах будет особенно актуальна для чувствительных групп населения - детей раннего возраста, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

За результатами мониторинга качества воды можно следить на веб-сайте инспекции в разделе "Области работы" - "Здоровье среды" - "Качество воды для купания". Здесь также можно найти список официальных мест для купания на внутренних водоемах и морских пляжах Латвии.

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