На что обратить внимание, чтобы купить самую вкусную клубнику?
Как не потратить свои деньги впустую? Приводим несколько советов, которые помогут выбрать лучшую клубнику!
Как не потратить свои деньги впустую? Приводим несколько советов, которые помогут выбрать лучшую клубнику!
Доверьтесь своему носу
Не бойтесь нюхать ягоды, которые собираетесь купить. Если они выращены в соответствующих условиях и не обработаны химикатами для того, чтобы выросли крупнее, быстрее созрели и не портились, они обязательно очаруют вас удивительным запахом.
Рассмотрите ягоды
Размер здесь не имеет большого значения, так как разные сорта клубники различаются по размеру и иногда даже по форме. Правда, слишком крупная и идеальная клубника, скорее всего, свидетельствует об использовании химических препаратов.
Важно, чтобы ягоды не были раздавленными или с какими-либо "просветами", ведь они испортятся уже в течение нескольких часов.
Оцените цвет
Не покупайте слишком светлые ягоды: собранная клубника не продолжит созревать. Если ягода слишком темная, это тоже повод от нее отказаться, потому что, вероятно, ее искусственно подкрашивают или она уже перезрела и быстро испортится. Самая лучшая и вкусная клубника обычно та, которая ярко-красного цвета и слегка блестит.
Листочки тоже важны
Не покупайте ягоды без чашелистиков: они сразу же начнут портиться. Это также говорит о том, что ягоды были не свежесобранные. В свою очередь, листики должны быть темно-зелеными.
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