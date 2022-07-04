На что обратить внимание, чтобы купить самую вкусную клубнику?

Доверьтесь своему носу

Не бойтесь нюхать ягоды, которые собираетесь купить. Если они выращены в соответствующих условиях и не обработаны химикатами для того, чтобы выросли крупнее, быстрее созрели и не портились, они обязательно очаруют вас удивительным запахом.

Рассмотрите ягоды

Размер здесь не имеет большого значения, так как разные сорта клубники различаются по размеру и иногда даже по форме. Правда, слишком крупная и идеальная клубника, скорее всего, свидетельствует об использовании химических препаратов.

Важно, чтобы ягоды не были раздавленными или с какими-либо "просветами", ведь они испортятся уже в течение нескольких часов.

Оцените цвет

Не покупайте слишком светлые ягоды: собранная клубника не продолжит созревать. Если ягода слишком темная, это тоже повод от нее отказаться, потому что, вероятно, ее искусственно подкрашивают или она уже перезрела и быстро испортится. Самая лучшая и вкусная клубника обычно та, которая ярко-красного цвета и слегка блестит.

Листочки тоже важны

Не покупайте ягоды без чашелистиков: они сразу же начнут портиться. Это также говорит о том, что ягоды были не свежесобранные. В свою очередь, листики должны быть темно-зелеными.