Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

В карантине он не видит ничего необычного: так было и в прошлом году, и перед встречей с Путиным 22 июня.
В подмосковном военном санатории, по его словам, в этом году было всего пять ветеранов Великой отечественной войны, каждый - с сопровождающим. "Две недели отдыхали, гуляли по лесу, питание нормальное. Оттуда сразу потом поехали на парад", - вспоминает он. Козлов сидел на карантине вместе с дочерью, но на трибуне рядом с отцом она не была.
Всего на трибуны Красной площади пригласили 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Их встречали и сопровождали волонтеры, отобранные по конкурсу. В карантине сидели далеко не все - из регионов ветераны и волонтеры в основном приезжали в Москву 7 или 8 мая.
Ситуация была иной для таких ветеранов, как Юлашев и Козлов: они получили билет на центральную трибуну, где места распределяла администрация президента с ветеранскими организациями и министерством обороны. Те, кто находился в первом ряду, пожимали руку Путину.
Сколько человек находились перед парадом на кремлевском карантине, власти не сообщали.
Кроме рукопожатий с гостями центральной трибуны, у Путина 9 мая были и другие тесные контакты. Он возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату и прошел в колонне акции "Бессмертный полк".
В возложении венков после парада вместе с Путиным участвовали Николай Козлов и другие прошедшие карантин ветераны. После этого они отправились на прием в Большой Кремлевский дворец. Там Путин сидел уже поодаль, "немножко в торце" зала. И все было "быстро-коротко": "Поздоровался, поздравил, поднял рюмку за всех. Выпили, потом он ушел, а банкет продолжался", - рассказал Би-би-си Козлов.
С ним за 25-м столом оказался подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Чиновник и другие первые лица, судя по их предыдущей повестке, в карантине не были. Возможно, поэтому президент держал дистанцию.
В прежние годы Путин после парада публично лично поздравлял ветеранов в Кремле и поднимал тост. С начала пандемии эта традиция прервалась, в конце апреля пресс-служба Кремля сообщила РИА Новости, что приема не будет
По данным сайта госзакупок, на 9 мая все же был запланирован торжественный прием от имени Путина. 5 мая УДП заказало 500 бланков приглашений, 450 книжек с меню и программой концерта и 70 указателей столов. По стандартам обеспечения "санитарно-эпидемиологического благополучия" президента этому событию, для тесного общения с гостями, тоже должен был предшествовать карантин.
Из карантина в "чистую зону"
Окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях также закупает Управделами президента.
Некоторые контракты раскрывают сложную процедуру допуска "перед началом работы в "чистой зоне". Правила появились в 2021 году.
Чтобы вообще попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день - опять кровь на антитела.