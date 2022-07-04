Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

Если у человека не выявлялись антитела IGM, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" - то есть к президенту.

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Позже в контракт добавили условие, что по запросу УДП у людей в карантине могут брать биоматериал и на другие анализы. Это произошло уже после вакцинации Путина.

С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей.

По заявкам УДП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек - у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Кал они тоже сдавали - но не на коронавирус, а на яйца гельминтов.

О том, что приближенные к президенту чиновники должны сдавать кал, сообщал в феврале 2022 года со ссылкой на анонимные источники телеграм-канал Baza, который утверждал, что чиновникам приходилось сдавать эти анализы "несколько раз в неделю".

При этом, например, для сотрудников комбината питания "Кремлевский", которые кормят не президента и работают не в Кремле, а в зданиях Администрации президента на Старой площади в Москве, Госдумы, Cовета Федерации, Дома правительства и Верховного суда, оказалось достаточно только мазков для ПЦР-теста.

Летный отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всех - 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также - полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса.

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Та же схема работает и сейчас. Только за май 2022 года летный отряд оплатил 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 - на биомаркеры. При этом они продолжают массово сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

"Медицинского аспекта в исследовании кала на коронавирус нет. Это попытка продублировать в целях перестраховки обычный тест, поскольку любой мазок может оказаться неинформативным", - сказал Би-би-си российский врач-инфекционист, лечивший ковидных больных в "красной зоне". Он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать эту тему. Случаи заражения коронавирусом фекально-оральным путем ему не известны, об этом говорили и другие эксперты.